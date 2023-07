Caso Ayotzinapa: AMLO respalda a la Semar y la Sedena ante quejas del GIEI

Luego de que en el sexto y último informe del GIEI se acusó ocultamiento de información de Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador afirmó que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional están apoyando en la investigación.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó que dio la instrucción de ir a fondo en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, además de que "ya se tiene una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables”. El mandatario federal se comprometió a reunirse con los padres de los jóvenes desaparecidos en 2014.

- ¿Se cumplirá la promesa de campaña?, se le cuestionó. "Sí, sí", acotó.

El presidente informó que hasta el momento ya son 115 detenidos por el caso Iguala, “y no sólo funcionarios menores o personas de pocas influencias. No, está detenido el anterior procurador de justicia (Jesús Murillo Karam), están detenidos dos generales, esto debe saberse porque no se informa y otros importantes funcionarios públicos, no hay impunidad y se está actuando”.

Después, refutó los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista pero no lo comparto, porque sí se ha avanzado, es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Pero otra cosa son las instituciones y otra los funcionarios son los servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución”, argumentó.

López Obrador dijo que se mantienen las acciones de búsqueda “porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. Pero lo que más nos importa, lo que más nos interesa es saber dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de los responsables y si no encontramos a los jóvenes, entonces estamos trabajando en eso”.

AMLO aseguró que la Semar y la Sedena cooperan con las investigaciones

FOTO: Presidencia

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña