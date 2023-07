Rateros asaltan a mujer en Jalisco, le quitan 160 mil pesos y ella los atropella

Los asaltos y secuestros es una problemática terrible que no solamente ha dejado cientos de víctimas, también familiares que resultan ser colaterales de una oleada de inseguridad que no parece tener final. Incluso, los vecinos con ayuda de cámaras, tratan de ayudar a los elementos de policía pública para intentar atraparlos y que la incidencia delictiva disminuya en las principales ciudades de la República.

Este miércoles 26 de julio se difundió el caso de una mujer que atropelló a unos presuntos ladrones, luego de que estos la amagaran para robarle 160 mil pesos en la colonia Providencia perteneciente al municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco al occidente del país.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima iba saliendo del banco ubicado en el cruce de las calles Rubén Darío y Alcarmo cuando fue interceptada por un hombre que la amenazó con un arma para que le diera la fuerte cantidad de efectivo que apenas sacó del inmueble.

La víctima los atropella para recuperar su dinero

La mujer, en medio del pánico y el miedo, decidió entregar sus pertenencias, sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados luego de que la víctima trató de hacer venganza. En las imágenes se aprecia que el sujeto que robó el dinero se subió a una moticicleta donde lo estaba esperando su cómplice.

Fue así cuando la mujer se subió a su coche y decidió arrollarlos. Los hombres optaron por dejar la motocicleta en el suelo y tratar de huir a pie, pero la mujer decidió seguirlos en su automóvil para después pedir ayuda a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Imagen de la motocicleta tras ser arrollada por la camioneta

Foto: Twitter /@infopolitano

De acuerdo con el reporte policiaco, luego de verse superados por la víctima y la presión de tener encima a los uniformados, los presuntos ladrones decidieron abandonar en las calles aledañas una bolsa con un celular y con el dinero que le quitaron a la mujer que salió del banco.

No es un caso aislado en Guadalajara

Hasta el momento no se tiene ningún reporte de hombres detenidos, por lo que la víctima no ha logrado recuperar el 100% de todo su dinero. Cabe mencionar que no es la primera vez que sucede un hecho como este en Guadalajara, ya que en marzo del presente año, otro ladrón fue atropellado en la colonia Quinta Velarde después de intentar robar un celular.