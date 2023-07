¿Qué son los montaviajes, el nuevo modus operandi para defraudar a los vacacionistas?

En México los fraudes están a la orden del día, sobre todo en temporada de vacaciones en el que las familias mexicanas aprovechan estos días para salir a pasear a algún lugar turísitico, el cual, ofrecen ofertas falsas para robar y también están los montaviajes que engañan a los usuarios. Ante esto, Frida Guillén, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que este tipo de modus operandi se ve con mayor frecuencia.

“En plenas vacaciones, muchas familias caen diariamente en este tipo de ciberdelincuencia que operan bajo esta forma para vender paquetes. reservas y hoteles falsos”, señaló.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H, la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso local comentó que en muchas ocasiones los delincuentes duplican las páginas como las que ya existen en el comercio; sin embargo no están ofreciendo nada. No obstante, las familias que ahorran durante mucho tiempo y se llevan la sorpresa de que estos espacios no existen y al querer denunciarlos, las páginas ya no están activas.

Vacacionistas caen en estas ofertas falsas foto: Especial

Puntializó que si hay algo que daña el entramado social es el fraude, ya que se aprovechan del engaño a una persona que posiblemente ahorró durante años para poder disfrutar de un viaje. Asimismo, comentó que este delito se puede ver con mayor frecuencia que aún no está tipificado como en el Código penal está a la alza, y no se conocía hasta que la gente lo ha empezado a denunciarlo y que cada vez más gente cae en este tipo de fraude llamado montaviajes.

Montaviajes: Se tipificará este delito

Frida Guillén indicó que en el Congreso local se presentó a finales del 2022, una iniciativa para tipificar este delito, el cual, el montaviajes, es una persona que con engaños gane una cantidad de dinero y se aproveche del engaño de la otra persona a cambio de la venta de algo inexistente como la venta de un paquete turístico, de boletos de avión o de una reservación de un hotel.

Precisó que del 100 por ciento de estos fraudes llamados montaviajes el 97 por ciento son de paquetes de viajes, y el otro tres por ciento es de la venta de hoteles que ni siquiera existen.

“Aquella persona que haga estas conductas, será sancionada hasta con 15 años de prisión por cometer este delito”, aseveró

Montaviajes ofrecen paquetes atractivos a vacacionistas Foto: Especial

Al respecto. señaló que las personas denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) levantar su queja, pero ahí mismo los canalizan con la policía cibernética; sin embargo, no hay autoridad contra la cual se puede proceder, ya que no existe esa persona que cometió ese delito y es muy difícil rastrear a esa persona.

