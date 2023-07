Luis Espinoza Cházaro urge a dirigencias estatal y nacional del PRD, definir método para seleccionar a candidato del Frente por la CDMX

En la antesala de los comicios 2024 para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como diversas posiciones en 30 entidades del país, el Diputado Luis E. Cházaro urgió a las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y nacional; definir esta misma semana el método de selección de quien coordinará el “Frente Amplio” en la ciudad capital.

En la mesa política, Zambrano y un servidor-, insistimos a nuestros aliados de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, que no podía haber un método en donde no estuviera la sociedad civil y tan teníamos razón, que ha cambiado el espectro político… ¡Hoy ya no hay “corcholatas”! ¡Nadie habla de ellas sino del proceso que tenemos en el “Frente Amplio por México” para designar a un aspirante a encabezarlo! Y ahí está Silvano, recorriendo el país ¡hay que firmarle! ya saben que la condición del Frente es obtener -al menos- 150 mil firmas, y queremos tener a un candidato en la final.

Estamos, añadió, en la antesala de ver el relanzamiento del PRD a nivel nacional y la Ciudad de México. Los números empiezan a mejorar y la ciudadanía debe tener claro que no hay coalición posible sin el pegamento que le da el PRD, precisó.

En 2018 decían que íbamos a desaparecer. Nos quedamos quienes tenemos convicción de la izquierda socialdemócrata verdadera

Luis E. Cházaro sostuvo que “en la ciudad también queremos tener presencia. Yo he dicho que ‘quiero’ y he dicho que ‘puedo’. Y le pido a la dirigencia estatal de la Ciudad de México y a la nacional que está aquí presente, que determinen ya el método (de selección de aspirantes a encabezar el frente Amplio por la Ciudad de México), mismo que, consideró, debería parecido al nacional”.

“¡Como quieran quiero! Un método democrático y regresar a la ciudad esos estadíos de bienestar que tenían cuando gobernaba el PRD, asentó.

¡El PRD está vivo!

En acompañamiento a Silvano Aureoles Conejo, aspirante del Partido del Sol Azteca a ser el Responsable para la Construcción del “Frente Amplio por México”; Luis E. Cházaro junto al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y la Alcaldesa en Tlalpan, Alfa González Magallanes coincidieron en que, contra todo pronóstico que auguraba su desaparición, este instituto político se fortalece porque ha sabido dar resultados.

“Gracias al PRD hay Metrobús; matrimonios igualitarios; las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas; tenemos programas sociales y una Constitución para la CDMX, logros que no podemos ni debemos olvidar porque son consecuencia de un legado histórico que el PRD ha defendido como parte de su lucha por la democracia y tenemos que sentirnos orgullosos”, aseguró Cházaro.

“¡El PRD está vivo! Tenemos a la alcaldesa en Tlalpan, al alcalde de Coyoacán, a la alcaldesa de Cuauhtémoc y este perredismo tiene que volver a levantarse, a estructurarse y dar la pelea, porque nacimos para combatir el presidencialismo de los años 70, y hoy lo que tenemos es peor que eso: El presidente quiere aplastar la democracia ¿y saben quién lo ha impedido? ¡El PRD en la Cámara de Diputados, así es!” afirmó ante simpatizantes reunidos para este encuentro de los “Diálogos por la CDMX”.

“Los que queríamos una izquierda socialdemócrata verdadera, nos quedamos aquí en el PRD, y me da muchísimo gusto que quien conduzca el timón de este barco llamado PRD, sea Jesús Zambrano porque es alguien congruente. Nos quedamos aquí quienes tenemos una verdadera convicción, los que no andábamos buscando una “chambita”, los que no nos fuimos atrás del canto de las sirenas”, afirmó.

Seguiremos caminando y platicando a las y los ciudadanos porque defendemos un proyecto de fortalecimiento, seguridad en todos los ámbitos, y cohesión de las y los chilangos: “¡Vamos a rescatar a la ciudad!, remató.

