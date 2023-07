Maestra agredida en kínder de Cuautitlán no denunció la agresión, Jesús "N" y Laura "N" están detenidos por intento de soborno

El polémico caso de la agresión física y verbal en el kínder de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, indignó a cientos de personas. Sin embargo, el video que circula en redes sociales no fue la razón por la que Jesús "N" y Laura "N" pisaron la Agencia del Ministerio Público (MP). De acuerdo con el abogado defensor de la pareja, César Sánchez, la Policía de Investigación que se acercó a la pareja para hacerles "unas preguntas de rutina" declaró sufrir un intento de soborno de parte de los padres. Esto generó que fueran trasladados al organismo judicial por el delito de cohecho.

Contrario a lo que muchos hubiesen pensado, la maestra Brenda y la cocinera Roselia, no levantaron una denuncia en su contra y esta sería la verdadera razón de su detención además de la transferencia del infante a un centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Debido a que no fue "un delito grave", el abogado defensor, César Alfonso Sánchez indicó que ese caso debe ser resuelto en un plazo no mayor a las 48 horas, el cual vence el día de hoy jueves 20 de julio, cuando se emita un fallo.

El abogado de Jesús y Laura "N" confirmó que la detención de la pareja se debió a un delito de cohecho y no a la agresión hacia el personal de la escuela. FOTO: Captura de tuit de Foro TV

¿Por qué Jesús "N" y Laura "N" atacaron a las autoridades escolares?

De acuerdo con el abuelo paterno del menor, Alberto Hernández, el niño llegó a casa con una lesión en uno de sus brazos, situación que alertó a la madre del menor. Durante una entrevista fuera del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, el familiar declaró que ambos tutores se habían intentado acercar a la institución para esclarecer la situación, sin embargo, la maestra Brenda aclaró que esto no sucedió y que la primera vez que convivió con ellos fue cuando la agredieron tanto física como verbalmente. Los padres en sí acusaron a las autoridades escolares de maltrato infantil, pero la docente justificó la herida del preescolar diciendo que se pudo ocasionar cuando el niño se encontraba jugando en la resbaladilla.

Asimismo, la maestra Brenda recalcó que los padres del menor debieron haber analizado (antes de agredirla) la posibilidad de que el infante se hubiese lesionado jugando, y no haber actuado de forma violenta, como quedó registrado en las cámaras de seguridad del colegio.

La maestra negó el maltrato infantil y compartió que fue ya está entregando la documentación en el MP para llevar a cabo el proceso en contra de sus agresores. FOTO: Captura de tuit de Foro TV

Familia del Jesús "N" y Laura "N" pelea la custodia del infante

Los abuelos maternos y paternos del infante declararon que "quien más sufre en esta situación" es "el niño". De acuerdo con el abuelo paterno Alberto Hernández, la familia le ha entregado al DIF toda la documentación solicitada para poder resguardar al menor en lo que sus padres llevan a cabo el proceso judicial. Sin embargo, durante una entrevista televisada por cadena nacional, declararon que el proceso ha sido "tardado" y "lento", pero que han recibido una atención amable de parte de las autoridades.

Alberto Hernández confesó sentirse confundido y triste porque su nieto "parece el malo de la historia", pues fue separado de su familia y llevado un centro de Desarrollo Integral cuando cualquiera de sus abuelos (paternos o maternos) pudieron haberlo resguardado. Ahora enfrentan un procedimiento para comprobar su parentesco con el infante y "poder llevarlo a casa".