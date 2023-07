AMLO agradece a Biden que no sancione al comercio por el tema de las vaquitas marinas

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió un agradecimiento a su par de Estados Unidos, Joe Biden, por no aplicar aranceles ni sanciones comerciales a México, por presuntas violaciones al cuidado de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.

El mandatario federal habló del tema sin pregunta de por medio, durante su conferencia mañanera. “Agradecerle al presidente Biden porque de él dependía que se aplicaron aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, embargos debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba la vaquita marina y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México porque, entre otras cosas, se está cuidando a la vaquita marina”, dijo.

López Obrador afirmó que el gobierno de México, principalmente a través de la Secretaría de Marina, están protegiendo al mamífero marino que está en peligro de extinción.

“Se está cuidado a la vaquita marina, la Secretaría de Marina y otras autoridades están protegiendo la zona, del Mar de Cortés donde existen estas especies de peligro de extensión. Se están cuidado y hay constancia de que se conserva, incluso que se están reproduciendo en los últimos tiempos. Entonces le agradecemos al presidente Biden por esto”, señaló.

"Se está cuidando a la vaquita marina"

FOTO: Archivo

AMLO visitará Colombia para tratar la lucha contra el narco

El presidente López Obrador descartó la gira de trabajo que había programado para septiembre a Argentina y Brasil. Sin embargo, confirmó que estará en esa fecha en Chile y Colombia. En el país cafetero abordará la cooperación el narcotráfico y la implementación de programas sociales.

“Sí, vamos a confirmar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. Ese es el recorrido que vamos hacer en América del Sur”

En diciembre pasado, el presidente López Obrador informó que viajará a Colombia para asistir a una reunión de mandatarios de Latinoamérica y el Caribe, que buscará replantear la política antidrogas, que defina una nueva visión latinoamericana para combatir ese problema y no sólo guiada por Estados Unidos.

Se trata de la “Conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica para rediseñar y replantear la política de combate a las drogas”, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy, el tabasqueño expuso que “uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico”, además de los programas sociales.

“Hay que atender las causas que originan la violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales y hay que cambiar las circunstancias, hay que combatir la desigualdad, hay que combatir la pobreza, hay que garantizar oportunidades de trabajo, salarios justos, hay que atender a los jóvenes, hay que fortalecer valores culturales, morales y espirituales, buscar vivir en una sociedad mejor”, señaló.

López Obrador no dio razones del porqué no asistirá a Argentina ni Brasil. Sin embargo, en repetidas ocasiones ha dicho que no viajará a Brasil si antes el mandatario de esa nación, Luiz Inácio Lula Da Silva no viene a México.

AMLO se reunirá con Boric, en la conmemoración del asesinato de Salvador Allende

FOTO: Archivo

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez