VIDEO: así opera una banda de roba coches en Naucalpan, van tres atracos en un mes

No es una falsedad cuando decimos que las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta fundamental para que las autoridades detecten el modus operandi de los grupos criminales que atacan las zonas del Valle de México. Este lunes 17 de julio se dieron a conocer dos casos de robo de auto en el municipio de Naucalpan, lugar donde el criminal anda impune mientras que la ciudadanía trata de cuidar sus pertenencias.

Durante el programa "C4 en Alerta", el periodista Carlos Jiménez se revelaron las imágenes de la forma de actuar de los presuntos asaltantes en calles de la colonia Lázaro Cárdenas. Los habitantes han señalado a medios que exigen que las autoridades coloquen más seguridad para evitar ser víctima.

Un primer video muestra como un auto que se encuentra estacionado es atacado por dos hombres. En la primer escena se observa a las víctimas frente a un restaurante, esperando sus alimentos, sin sospechar que segundos después iban a ser agredidos y despojados de sus pertenencias.

Captan los dos asaltos en la misma colonia de Naucalpan

Posteriormente, la cámara enfoca a dos sujetos que se van directamente con las personas para robarles cartera, celulares y las llaves del automóvil rojo que estaba parado. "Hasta se les fue el hambre del susto", se lee en uno de los comentarios recopilados en plataformas como Twitter y Facebook.

Los vecinos que estaban en la calle deciden alejarse para no ser afectados de la misma manera. No auxilian a las víctimas, mismas que observan cómo su auto arranca con rumbo desconocido. Otro ángulo capta el momento en que ambos acechan a las víctimas, incluso observan a todas direcciones para no ser descubiertos por la policía.

Una de las víctimas logró huir de sus agresores aventándose de reversa

Foto: Cuartoscuro

Un segundo video, de la misma colonia, muestra un intento de asalto a plena luz del día. Dos vehículos circulan normalmente hasta que uno de ellos le cierra el paso al otro. Como si se tratara de un montachoques hacen que la víctima se detenga y del primer auto se aprecia como bajan dos presuntos ladrones.

Aumentan robos en Naucalpan

A punta de pistola le indican que baje del auto para robarlo, sin embargo, la víctima se fue de reversa para ganarles la partida. Luego de intentar correr para alcanzarlo, los sujetos cancelan la misión, regresan a su auto y deciden huir para no ser sorprendidos.

Naucalpan tuvo 183 casos de robo de vehículo en el mes de junio

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, en el Estado de México durante el mes de junio, se reportaron 2 mil 814 denuncias por robo a vehículo, 779 por robo a domicilio y mil 462 robo a negocio. Por otro lado, el municipio de Naucalpan en los primeros 6 meses del año se reportaron mil 077 carpetas por robo a auto.