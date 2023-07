Alfa González Magallanes quiere otro mandato

Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, reconoció que sufrió violencia política de género, en 2018, fecha en la que por primera ocasión decidió competir por este cargo bajo el cobijo de la alianza Va por México (PRD, PAN y PRI). Ahora, analiza la idea de buscar un segundo periodo al frente de la demarcación.

“Esa puede ser una de mis alternativas, repetir en la alcaldía. Y creo que varios temas se van perfilando por ahí. Yo creo que el trabajo efectivamente no alcanza, trabajamos todos los días, no te puedo decir que prácticamente no dormimos, pero hay que, porque si no, pues el cuerpo cómo se recupera.

“...Hay opciones, también está la posibilidad, mira, viene la jefatura de Gobierno y hay varios temas de género que hay que valorar, así que yo te digo, uno propone, Dios dispone”, expresó en entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles, de Heraldo Media Group.

Recordó que previo a iniciar campañas acababa de dar a luz a su mayor tesoro, su hija, María Sabina; por lo que recordó que muchas personas decían que “ella no va a ser porque está embarazada, no va a ser porque está gorda”.

La perredista apuntó que este tema no se supera “con terapia”, al contrario “te amarras los pantalones o las faldas y dices vámonos para adelante”.

“Entonces dices, bueno, a ver, yo estudié, me preparé… hay que darle vuelta a la página y principalmente creo que son las ganas de construir, de transformar las cosas y de mejorar y pues también de mostrarte a ti mismo de lo que eres capaz”, puntualizó.

Expuso que en muchas ocasiones a esto se suman las autolimitaciones, y ejemplificó: “yo no levantaba la mano (para ser alcaldesa) porque sentía que no podía, o sea, sentía que había otros que podían hacerlo mejor que yo”.

Refirió que esto es el“techo de cristal” que se debe romper, pues “dije, no tengo nada que perder, voy a ganar; yo creo que eso ha sido de las mejores experiencias que he tenido de cómo sales adelante de los temas de violencia y de resiliencia, te sobrepones y todos los días te reconstruyes y te deconstruyes”.

Ahora ya como alcaldesa electa desde 2021, expresa que está abierta a buscar un segundo periodo para encabezar Tlalpan, pues dijo que si “bien hemos avanzado bastante, falta mucho”.

Destacó que la alcaldía “estaba muy deteriorada, de verdad, era un tema como de si hubiera salido de una guerra, una cosa muy triste porque estaba oscura, con baches, o sea, terriblemente basura por todos lados, cascajo, no hay un tema de respeto, no hay un tema de empatía, las calles completamente llenas de cascajo”.

CDMX, EL SUEÑO

Alfa nació en Saltillo, Coahuila, allá se graduó como licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, posteriormente se vino a la CDMX a estudiar la maestría en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que a su decir esto último “ha sido uno de mis logros más propios, que más he disfrutado”.

Apuntó que esto coincide con el periodo en que entra a la Cámara de Diputados, “y me decían, Alfa, estás más contenta por lo de tu maestría que porque vas a ser diputada; les decía, bueno, es que esto es un logro propio y que te queda de por vida; dicen que ser diputada, es tres años y la vergüenza de serlo toda la vida”.

Recordó que desde los 14 años comenzó a involucrarse en temas electorales y es que ya estaba dentro del PRD, por lo que en ocasiones debía visitar el entonces DF, “y es que yo era así de 'quiero vivir ahí', iba mucho a la Roma y entonces veía así que la señora iba paseando a su perro con tubos y con pijama y yo decía: ¡wow!, esa libertad de que no te juzguen por cómo sales a la calle, porque en Saltillo para ir a la tienda tenías que ir maquillada y arreglada”.

“El tema de las libertades que en la ciudad existían, las libertades, eso era algo muy importante para mí. Y pues bueno, decidí venir a vivir acá. Entonces dije no, ya, me voy de aquí. Voy a cerrar ciclos. Vámonos y entré a trabajar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”, dijo.

Apuntó que le encanta tener cercanía con la gente, principalmente, escucharla y es que “a diferencia de cuando eres diputado que modifica la ley pero no puedes ver el efecto de lo que modificaste, como tan tangible, estar en la administración pública y ver que tapaste el bache, que repararon una fuga, que no sé, cambiar la vida y eso es más inmediato y más tangible, se disfruta mucho”.

