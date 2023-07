Madres en resistencia en Chiapas siguen pidiendo que sus hijos aparezcan con vida: Estamos muy enojadas"

Por séptimo día consecutivo, las madres en resistencia en Chiapas, se manifestaron para exigir aparezcan con vida dos jóvenes que fueron secuestrados por grupos armados en diciembre del año pasado.

Las madres se concentraron en el Monumento a la Diana Cazadora localizado al Oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con mantas, lonas y cargando un ataúd de madera iniciaron la marcha hacia Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad.

Cabe destacar que también protestaron frente a Palacio de Gobierno donde quemaron un ataúd de cartón para pedir a las autoridades que agilicen las investigaciones de los feminicidios de sus hijas y de la búsqueda de personas desaparecidas, cuyas familias se sumaron a este movimiento.

Quemaron un ataúd de cartón para pedir a las autoridades que agilicen las investigaciones Créditos: Issa Maldonado

Esta lucha la encabezan las madres de Cassandra y Edwin, la primera fue sustraída por un grupo armado el pasado 17 de diciembre de 2022, cuando se encontraba en una fiesta en el municipio de Berriozábal, mientras que el segundo desapareció hace 7 meses y a pesar de que sus familiares han emprendido su búsqueda, no han logrado dar con su paradero.

Dos casos sin resolver

Adriana Gómez Martínez madre de Jade Guadalupe Yun Gómez asesinada el 14 de enero de 2020, señaló que ha pasado mucho tiempo y no han visto resultados, por ello decidieron continuar movilizándose hasta obtener una respuesta que les garantice justicia para sus hijas.

“Estamos muy enojadas porque asesinaron a mi hija, asesinaron a Paola, asesinaron a Karla, ya no vamos a permitir más feminicidios en el estado de Chiapas, queremos que nos regresen a Cassandra con vida a Edwin también, no van a descansar y no van a contar con nuestro silencio”, expuso.

Las madres señalaron que seguirán con las manifestaciones hasta dar con el paradero de sus hijos.

dhfm