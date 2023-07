Madres buscadoras recriminan a Jalisco por suspender las labores para hallar a sus familiares desaparecidos

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas coinciden en que suspender las búsquedas es vulnerar los derechos de sus familiares ausentes y recriminan que habitualmente son directamente las personas que integran los colectivos quienes salen a realizarlas en campo por lo que de parte de éstos no se detendrán, señaló Cecy Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“Ellos solamente trabajan cuando las familias se los piden pero las familias trabajan sin que las autoridades apoyen o sea que por parte de las autoridades se para la búsqueda, pero por parte de las madres claro que no, porque ellos ni pagan las búsquedas, es raro que apoyen, entonces las búsquedas de las Madres Buscadoras de Jalisco se pagan con recursos propios así que nosotras nos gobernamos a nosotras mismas”, expres�� luego del anuncio del mandatario jalisciense Enrique Alfaro respecto de que se suspenderán las búsquedas en campo luego de una emboscada ocurrida la tarde de este martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Comunicado de Madres Buscadoras de Jalisco

Autoridades ya no quieren buscar ante riesgos

El ataque se dio al atender una llamada anónima que recibió un colectivo de búsqueda, en donde les alertaban de restos al interior de un inmueble, cerca de la cabecera municipal. Derivado del ataque, hay seis personas muertas y 12 heridos, policías municipales y agentes de la Fiscalía.

Cecy Flores, también señaló que cuando los colectivos emprenden búsquedas en campo tienen claro los riesgos a los que se enfrentan, pero que el amor a sus desaparecidos hace que continúen.

“No podemos parar de buscarlos porque violamos sus derechos, su derecho de ser buscado y localizado y nosotros por amor a ellos, siempre estamos arriesgando hasta la vida y no creo que vayan a aceptar las madres que se les cancelen las búsquedas nada más porque las autoridades digan, claro que no. Ellos van a parar de buscar porque a ellos no les gusta buscar, lo hacen por obligación a petición de que las familias hacen presión”, lamentó.

Sobre el trabajo de las autoridades para buscar a los más de 15 mil personas desaparecidas que están reportadas en la entidad, también señaló que deben investigar ya que no quieren buscar.

“Que se pongan a trabajar, es lo que deberían de hacer en lugar de parar las búsquedas deberían de hacer investigación, si no quieren hacer búsquedas mínimo que hagan investigación y que le den la información a las familias para que las familias puedan seguir buscándolos porque es el derecho de nuestros desaparecidos y nosotras como familia, tenemos que hacer valer sus derechos”, y adelantó que por parte del Colectivo de Madres Buscadoras, las búsquedas no se acaban.

Por parte del Colectivo también solicitan protección para que continúen las búsquedas y recriminaron que en el último punto ubicado en San Juan Evangelista del cual se han exhumado ya 51 personas, no han realizado ni la cuarta parte del trabajo.

Colectivos descartan recibir amenazas del crimen organizado

Además, Indira Navarro, del Colectivo de Madres Búsquedas de Jalisco, presume que pueda ser una estrategia política y se deslindan de recibir la llamada anónima que señala el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su mensaje.

“Jamás a nosotros se nos hizo llegar esa llamada que comenta el gobernador. Negamos rotundamente que las personas que pasaron por esta situación hayan sido de nuestro colectivo, no son parte de otro colectivo ya que las líderes de aquí de Jalisco hemos mantenido comunicación, también niegan que sean parte de búsqueda, de Madres Buscadoras, en lo que sí quiero hacer hincapié es que nosotras no vamos a parar las búsquedas ya que al gobernador no le cuesta nuestra búsqueda porque hacemos todo independiente y con nuestros propios recursos, no se vale que quieran colgarse o manipular y que sea estrategia para prohibir y él no es quien para prohibir porque está violando los derechos de los desaparecidos y de los familiares de salir a buscar”.

Respecto al motivo que señaló Alfaro Ramírez para suspender las búsquedas, que es para protegerlas y evitar ponerlas en riesgo, reviran que nunca han recibido amenazas del crimen organizado y que si hay temor de su integridad física, por qué no les brinda seguridad las 24 horas del día, cuestionan.

“Jamás hemos recibido ningún tipo de amenaza por parte de cárteles o del crimen organizado e incluso, hemos estado recibiendo muchísimas llamadas para más fosas, lo cual creo que es lo que les está molestando. En esta última fosa se han exhumado 51 cuerpos y no van a ni en la cuarta parte del proceso para terminarla, hoy van las compañeras a relevarnos a estar viendo el proceso y las regresaron, entonces ¿de qué se trata esto?”.

Lamenta muerte de víctimas

Por su parte, Héctor Flores del Colectivo Luz de Esperanza, lamentó la muerte de quienes fueron víctimas del atentado de este martes; sin embargo, señala que siempre son los colectivos quienes acuden a buscar a las personas haciendo el trabajo que deberían hacer las autoridades y señalan que este atentado se tome como excusa para suspender las búsquedas.

“Por un ataque a elementos de la fiscalía, cancelan todo, hacen una junta de emergencia, el consejo de seguridad está en reunión, pero para todas las víctimas, todas las familias que estamos sufriendo porque tenemos un familiar desaparecido para eso no hay nada, esperamos que el gobierno reanude pronto y que empiecen a buscar la manera de garantizar la vida de los jaliscienses que ese es el tema de fondo”, señaló.

Sin embargo, para los integrantes de los colectivos el atentado resulta extraño debido a que usualmente deben esperar hasta días para que sus peticiones de búsqueda sean atendidas y los operativos no suelen llevarse a cabo de noche, como sucedió este martes. Otro dato que les llama la atención, es que según los primeros reportes señalan que el personal de Fiscalía acudió al lugar vestidos de civiles “pasando por ahí, no iban a ninguna fosa y pareciera que le están echando la culpa a los colectivos de búsqueda y para calmar el tema de las búsquedas y calmar un poco más el tema de los desaparecidos”, añade Héctor Flores.

Comentó que el Colectivo Luz de Esperanza, quien justo ayer localizaron una osamenta en el municipio de Tonalá, sin embargo tuvieron que presionar e incluso llamar al grupo de búsqueda de la Policía de Guadalajara, para que acudieran.

“Se nos hace también extraño que hayan ido en la noche a buscar una fosa cuando nunca van ni en el día y pasan muchísimas horas para que atiendan estos reportes”, concluye.

