AMLO asegura que el caso de los servidores públicos en Chilpancingo se resolvió bien

Desde el Palacio Nacional, el presidente López Obrador resaltó que se liberaron a 13 servidores públicos retenidos en Chilpancingo, Guerrero, tras dialogar con pobladores que fueron azuzados por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”. Destacó que la población atendió el llamado de no dejarse manipular por los delincuentes.

“Lo de ayer de Chilpancingo, que afortunadamente se resolvió hablándole a la gente de que no se dejen manipular, de que detrás de la supuestas demandas sociales, el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada, y así vamos avanzando, eso es lo que existe”, afirmó.

“Ayer se resolvió muy bien lo de Guerrero. Claro, no va a desaparecer el problema por arte de magia, pero lo de ayer fue un avance porque se hizo un llamado a la gente, al pueblo de Guerrero, incluso a los que participaban en la protesta y les agradezco mucho porque nos dieron su confianza”, aseveró.

El titular del Ejecutivo federal manifestó que Chiapas Oaxaca y Guerrero son los estados con más programas de bienestar “y nosotros creemos en eso, creemos que la paz es fruto de la justicia, no en medidas coercitivas”.

Este martes, el presidente López Obrador llamó a la población no dejarse manipular por grupos delincuenciales luego de que “Los Ardillos” movilizó en Chilpancingo, Guerrero, gente para exigir la liberación de dos criminales.

“Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados”, expresó.

AMLO aseguró que el caso se resolvió bien

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña