AMLO lamenta el secuestro de funcionarios en Chilpancingo, pide no ser rehenes de criminales

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó este martes que son 13 los servidores públicos federales y estatales que están privados de su libertad desde ayer por parte del grupo de transportistas que se manifestaron en Chilpancingo, Guerrero, liderados por el grupo criminal "Los Ardillos”; resaltó que ya se trabaja por su liberación.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria apuntó que el gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, le informó que las personas retenidas son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la policía estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal.

“Estamos, como lo dije anteriormente, que se instale una mesa diálogo, por espichar la demanda, por dar la información que se tiene acerca de la comisión de delitos y efectivamente por la atención a una comisión que podamos estar atendiendo en una mesa diálogo con servidores públicos estatales y federales en el estado de Guerrero, en la capital, pero nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo, y más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos”, dijo.

Apuntó que los gobiernos federal y estatal están en la “mejor disposición de escucharlos, pero no de apoyar las acciones (de violencia) que han estado haciendo”. Lo anterior fue secundado por el presidente López Obrador, quien dijo que si traen una demanda justa se les atenderá, pero la realidad es que no e ironizó que está “buscando al tonto que se los crea”.

Detalló que hay cinco personas retenidas que son integrantes de la Guardia Nacional. Foto: Carlos Navarrete

Llama AMLO a no dejarse manipular por criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población no dejarse manipular por grupos delincuenciales. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, advirtió que en su gobierno no serán rehenes de nadie, además de que no son represores ni caerán en provocaciones.

“Pedirle a la gente que ayude y que los deje solos, que los deje solos”, apuntó.

A los que viajan por la autopista del Sol, les recomendó que comprenden la situación. Dijo que los grupos criminales crearon una base social con el apoyo de las autoridades.

“Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados.

“Pero que no se dejen manipular porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia. Van creando una base social de apoyo, que la consiguen a través de las mismas autoridades, de los gobiernos anteriormente, les entregaban despensas y ellos repartían las despensas, los líderes de la delincuencia”, señaló.

AMLO dijo que los grupos criminales crearon una base social con el apoyo de las autoridades.. Foto: Carlos Navarrete

Por segundo día, pobladores bloquean Autopista del Sol en Guerrero

Pobladores de cinco municipios de Guerrero que irrumpieron ayer en Chilpancingo bloquean nuevamente la Autopista del Sol y mantienen retenidos a 13 servidores públicos.

Desde las 6:30 de la mañana cerca de mil personas, provenientes de los municipios de Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera, Atlixtac, Quechultenango y Acatepec se instalaron sobre los cuatro carriles de la Autopista, impidiendo la circulación hacia Ciudad de México y el puerto de Acapulco.

Desde las 6:30 de la mañana cerca de mil personas bloquean la Autopista del Sol. Foto: Carlos Navarrete

Los pobladores advirtieron que no piensan liberar la Autopista ni liberar a los retenidos hasta que su petición de construcción y rehabilitación de carreteras para sus comunidades sea atendida.

De igual forma negaron que en la movilización hayan portado armas de fuego o disparado en contra de las autoridades, como lo señaló el secretario General de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Nuñez. Como ocurrió ayer, este martes fueron suspendidas las labores en dependencias de Gobierno, escuelas públicas y una gran mayoría de negocios decidió no abrir sus puertas.

Con información de Carlos Navarrete Romero