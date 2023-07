VIDEO: taxista atropella con dolo y mata a perrito callejero en Nuevo León, ya fue identificado

Los casos de maltrato animal no cesan en México, ahora un nuevo caso ha causado indignación entre los habitantes de Nuevo León. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cadereyta Jiménez, donde un taxista atropelló y asesinó a un perrito en situación de calle que se encontraba cruzando la vialidad de forma tranquila. En redes sociales, decenas de internautas viralizaron lo sucedido y exigieron justicia para el animal, así como la identificación del responsable.

El suceso quedó documentado gracias a cámaras de seguridad del Primer Sector de la colonia Lázaro Cárdenas. Posteriormente, el clip fue compartido en Facebook y miles de personas comenzaron a reaccionar y a compartir el caso. En la grabación, de 11 segundos de duración, se observa a un perrito color café claro intentando cruzar una calle; cuando aparece un taxi, el cual no intentó detenerse y terminó por atropellar al animal y pasar por encima del cuerpo.

El perrito estaba cruzando la calle. Foto: captura de pantalla.

Taxista pudo esquivar al perro, pero prefirió atropellarlo

Luego del accidente, el conductor de la unidad no detuvo su marcha y continuó su marcha sin auxiliar al perro, el cual murió de forma instantánea, según lo reportado por medios locales de Nuevo León. Una persona, quien compartió el video en redes sociales, aseguró que ella sí se acercó para ayudar al animal, pero “desgraciadamente murió”. De igual manera, la usuaria Chío Ramos, quien difundió el material, criticó al taxista, ya que “pudo haber esquivado” al animal.

“Desgraciadamente el perrito murió. Pudo haber esquivado, pero decidió pasar sobre él. El perrito no tenía dueño, vivía en la calle es lo que me dicen”, escribió Chío Ramos, como descripción del video. Hasta ahora, no se ha identificado al hombre que conducía el vehículo, pero la cámara captó el número de registro del auto, el cual es: 02346.

Internautas identificaron al conductor y al dueño de la unidad. Foto: captura de pantalla.

Identifican a taxista que atropelló a un perrito en Nuevo León

De forma preliminar, algunas personas, que buscaron el registro del taxi, aseguraron que el conductor sería un hombre identificado como Justino, mientras que el dueño del vehículo se llamaría Jorge. Mediante las redes sociales, internautas enviaron la información a la cuenta de Facebook del Gobierno Municipal de Cadereyta Jiménez, para que la agresión al perrito no quede impune.

Medios locales han informado que el caso ya pasó al alcalde Cosme Leal, quien respondió a solicitudes de información y agregó que trabajarán para dar con el responsable de lo ocurrido.

Los casos de maltrato animal van en aumento en México. Foto: especial.

Este mismo martes, las autoridades de la Ciudad de México informaron que detuvieron a un hombre en un domicilio de la colonia Arboledas, alcaldía Gustavo A. Madero, por el maltrato a más de 30 perritos, los cuales fueron rescatados tras una denuncia ciudadana. Las autoridades encontraron a cuatro caninos muertos, por lo que procedieron con el aseguramiento de los animales que aún se encontraban con vida y arrestaron al presunto dueño de la vivienda.