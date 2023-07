Claudia Sheinbaum tuvo varias reuniones con colectivos de búsqueda de desaparecidos, revela Batres

“No es cierto que no se haya reunido (Claudia Sheinbaum) con colectivos”, comentó Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al ser cuestionado sobre si la Dra. Shienbaum, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, había negado o pospuesto reuniones con los colectivos de personas desaparecidas.

“La anterior jefa de Gobierno se reunió muchas veces con los colectivos; cuando me incorporé como secretario de Gobierno estaba una reunión que se hacía con frecuencia con colectivos, de hecho yo me incorporé en esa reunión encabezada por la Dra. Sheinbaum, no es cierto que no se haya reunido con colectivos”, comentó el titular del Ejecutivo local.

Asimismo, aseguró que las reuniones se continuaron durante el mandato de la Dra. Sheinbaum (2018-2023) y que continuarán; también aseguró que él la acompañó en las reuniones donde estaba la Fiscalía, personal del Tribunal, así como la secretaría de Gobierno.

El jefe de Gobierno participó en las reuniones con los colectivos de personas desaparecidas. Foto: jefatura de Gobierno.

Claudia Sheinbaum prometió reunión con colectivo

En junio de 2022, familiares de víctimas de desaparecidos abordaron a la actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación; ante esto ella invito a reunirse con ella en su oficina para atender y escuchar su demanda.

“Evidentemente, estamos con ustedes [...] Queremos decirles a los familiares de los desaparecidos que los vemos y los oímos, que están en nuestro corazón y que su dolor es parte del dolor de todos los mexicanos”, aseguró Claudia Sheinbaum.