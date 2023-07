Choque y volcadura de combi en Tlalnepantla deja siete heridos

Un aparatoso percance entre las avenidas Gustavo Baz y Río Lerma, Estado de México, dejó como saldo siete personas heridas. Lo que sucedió es que el conductor de una combi de la conocida Ruta 05, del municipio de Tlalnepantla de Baz, se saltó un alto del peligroso cruce. Esto provocó que chocara directamente con un automóvil particular y, por ende, se viese afectada la circulación en la colonia San Nicolas Tlaxcolpan. El percance tuvo lugar este martes 11 de julio alrededor de las 11:00 horas en la zona industrial de dicha demarcación.

Aparatoso choque en Tlalnepantla moviliza a PC y a la Cruz Roja

De acuerdo con los testigos, el operador de la ruta, cuyo número económico corresponde al 547, se siguió el semáforo de Gustavo Baz y Río Lerma. Al avanzar, impactó con gran velocidad a un auto rojo, provocando que el conductor de la unidad de transporte perdiera el control del volante y terminara por volcarse sobre su costado derecho. La emergencia hizo que el personal de la Cruz Roja y de Protección Civil de Tlalnepantla se movilizaran rápidamente al lugar del incidente. A través de una publicación de Facebook, el grupo de paramédicos y bomberos confirmaron que siete personas habían resultado lesionadas, aunque ninguna de gravedad.

Al cabo de un rato, el tránsito municipal arribó el lugar y comunicó que las cinco personas que resultaron con heridas de atención médica fueron trasladadas al hospital de la Cruz Roja Tlalnepantla, uno más fue llevado a otro nosocomio parte de la red del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Finalmente los vehículos fueron trasladados al Ministerio Público junto con los respectivos conductores de la unidad de transporte y del particular. Aquí se deslindarán responsabilidades para ver quién fue el culpable del accidente.

Los transeúntes y conductores particulares no dudaron en ayudar a los pasajeros que se encontraban dentro de la combi. FOTO: Protección Civil Tlalnepantla

Transeúntes y conductores particulares auxilian a pasajeros de combi volcada

Rápidamente, las personas que se encontraban en el lugar, rescataron a los pasajeros de la unidad. De esta manera recibieron una rápida atención médica en cuanto los servicios de emergencia llegaron. Los testigos afirman que la versión del conductor particular es "la correcta" pues él alega que cuando avanzó al lado de la combi, el color verde del semáforo ya se había puesto y no hubo forma de verificar si venían más automóviles o no. Por ello el operador del transporte público fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se le determinará su situación legal.