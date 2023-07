Se registra un fuerte accidente en la México-Querétaro

La mañana de este martes 11 de julio se registró un aparatoso accidente sobre la Autopista México-Querétaro a la altura de Tepeji del Río, de acuerdo con los primeros reportes se habría tratado de un choque por alcance, por lo que los servicios de emergencia acudieron al lugar.

¿Qué pasó en la México-Querétaro?

A través de la cuenta @Gposiadeoficial se publicaron videos del incidente y uno de los testigos narra lo ocurrido: "Acabamos de tener un accidente aquí bajando Tepeji del Río, se le descuadró a un muchas llantas de doble remolque, yo me alcancé a frenar gracias a Dios y no me pasó nada, pero sí hay gente prensada atrás de otros carros".

El hecho ocurrió esta mañana. | FOTO: Twitter @BccMonitoreo

Otra cuenta de Twitter compartió una fotografía de que había alto total en dicho punto a lo que la cuenta de Caminos y Puentes Federales (Capufe) respondió: "Buenas noches. #AutMéxicoQuerétaro, km 70, dirección Querétaro. Se registra cierre de circulación por atención de accidente (choque por alcance). Toma tus precauciones."

Cabe mencionar que el accidente ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas del lunes 10 de julio y Capufe informó a las 03:49 horas que se restableció la circulación sobre la Autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 70 con dirección a Querétaro, se desconoce si los heridos fueron de gravedad.