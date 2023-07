Revisan en Jalisco que automovilistas cumplan con verificación responsable

Las multas se levantan a vehículos con terminación de placas del 1-5 que no cuentan con documentación y holograma. Este mes de julio corresponde verificar los autos con placa concluyente en 6.

Uno de los operativos se instaló en la zona de San Juan Ocotán en el municipio de Zapopan, Pedro fue el primer automovilista de la jornada. Su coche con terminación 1. El conductor presentó sus documentos que certifican auto verificado.

“Todo bien. Cumplo con todo lo que tengo que pagar. Cuando sale algo mal del gobierno, me quejo porque pago impuestos, tengo mi seguro del carro. Yo soy quien paga impuestos y sí grito cuando veo algo mal por parte del gobierno. Tienen razón en cuidar el ambiente. Del pago de impuestos arreglan (calles), balizan, tienen para hospitales”, apuntó.

Incluso quienes recibieron una multa por el vencimiento del plazo sin haber verificado el automóvil reconocen la importancia del programa a favor del cuidado al medio ambiente.

“Trabajo en una cocina, apenas compré la camioneta pero me andaba fallando por eso no había podido llevarla a la verificación. Le cambiaron una pieza porque andaba tirando aceite, me costó más de cuatro mil pesos. Todavía falta arreglarla más para que pueda pasar la verificación”, señaló Adriana, mientras observaba su folio.

“Ni hablar, es una falta mía. Ni me enteré. No sabía si mi modelo entraba, es 2022. Acaba de vencer el 31 de mayo y me dieron 30 días para hacerlo (verificar)”, dijo Juan Pablo.

“Se tiene que hacer, te obligan a traer tus cosas en forma sino no lo haces. La camioneta ni es mía, es de mi papá”, señaló Mayra.

Mientras que Daniel, acompañado de su familia, explicó que compró la camioneta recientemente y no se había fijado que la terminación de su placa ya estaba obligada a verificar,

“acabo de comprarla hace una semana, pero sí lo veo bien porque somos muy irresponsables. Honestamente he tenido vehículos y no le he dado la importancia de cuidar el ecosistema y creo que ocupamos jalones de orejas”.

El costo de la verificación vehicular en Jalisco es de 500 pesos. En los operativos de revisión, los días viernes se agrega un horario, es decir: matutino, vespertino y nocturno.

Además de los operativos oficiales, este medio reportó anteriormente que se han observado en diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara las “multas ciudadanas" que realizan libremente los usuarios y ese programa ciudadano continúa vigente.

Recomendaciones:

Si recibe una infracción durante los operativos, el automovilista tiene 30 días para llevar el coche al taller para reparación, se saca cita para la verificación vehicular, de aprobarse, se condona la multa, en caso de que no pase, el conductor tiene otros 30 días para componer el auto y aprobar en la emisión de contaminantes. Dependiendo de la forma de pago para solicitar cita, el plazo podría bajar a 27 días.

Se recomienda esperar una semana para ir a verificar después del arreglo, así la unidad puede depurar todo el contaminante añejo y tener más posibilidades de pasar la prueba.

ARCL