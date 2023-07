A pesar de la presencia de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal en el municipio de Pantelhó, Chiapas, familiares de los 21 desaparecidos desde 2021 no han podido retornar a sus hogares. Aseguran que aún no hay condiciones para ello.

A casi dos años del surgimiento de autodefensa El Machete, este lunes 10 de julio se reunieron en la cabecera municipal agentes municipales de 86 comunidades y 16 barrios, en donde únicamente se les permitió ingresar después de su desplazamiento forzado, pero no pudieron quedarse.

Francisca Morales, madre de desaparecidos, dijo que ellos sólo quieren regresar a sus hogares y que sus familiares regresen con vida. “¡Ay Dios! Siento pedazos mi corazón porque ¿dónde están mis hijos?”, expresó en entrevista.

“Nosotros no le debemos a nada, nada le debemos a nadie, Dios me juzgue que no debíamos nada, pero este padre Marcelo solo vino a destruir nuestro pueblo, acabó con nuestro pueblo, toda la gente les quemó sus casas, ahí están las casas están las pruebas quemadas, carros, violaron a las muchachas a vista de ellos”, agregó.