Alberga Aguascalientes Primer Abierto de Ajedrez 2023

El estado de Aguascalientes será sede del Primer Campeonato Nacional e Internacional Abierto de Ajedrez 2023, el cual contará con la participación de más de mil ajedrecistas de 15 países y contempla premios por más de 1 millón 700 mil pesos



Raúl Enrique Hernández Hernández, presidente del Comité Organizador, informó que el evento se llevará a cabo del 8 al 13 de agosto en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, donde el famoso influencer de ajedrez, Rey Enigma, estará por primera vez en Latinoamérica.



El encuentro estará organizando por partidas rápidas y simultáneas, además, el periodista español Leonxo García impartirá conferencias gratuitas.



“Gracias a la gobernadora Tere Jiménez por hacer posible este torneo, ya que por su impulso al deporte, este evento será una realidad. Esta competencia es muy importante, romperemos el récord en premios y los participantes traen un gran nivel, sin duda será un gran evento”, destacó.

Créditos: Aguascalientes

Las inscripciones ya están abiertas

Detalló que en el campeonato podrán participar ajedrecistas nacionales e internacionales, en las categorías: Internacional, primera fuerza, libre; Expertos, segunda fuerza, rating menor a 2000 puntos; Avanzados, tercera fuerza, rating menor a 1800 puntos; Aficionados, cuarta fuerza, rating menor a 1600 puntos y no clasificados.



También estarán las categorías Sub-10: nacidos en los años 2013 y posteriores; Sub-12: nacidos en los años 2011 y posteriores; Sub-14: nacidos en los años 2009 y posteriores; Sub-16: nacidos en los años 2007 y posteriores; y Sub-18: nacidos en los años 2005 y posteriores.



Las inscripciones ya están abiertas; para el registro y conocer mayores detalles de la convocatoria, las y los interesados pueden consultar la página https://www.aguascalienteschess.com/preregistro.



Para más información, las y los interesados pueden consultar el Facebook: Ajedrez Aguascalientes 2023 o la página www.aguascalienteschess.com.



Cabe mencionar que en la organización de este magno evento participan el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en coordinación con el Comité Organizador del Evento y la Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, A. C. (AAAAC), y con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México A. C. (Fenamac).

srgc