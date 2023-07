Adriana Delgado entrevista a Omar Fayad para “El dedo en la llaga”: "No iría con el PRI o sus aliados"

Omar Fayad renunció en fechas recientes al Partido Revolucionario Institucional después de pertenecer al mismo por más de 40 años como militante; a casi un mes de haber tomado esta decisión, charló con Adriana Delgado sobre los pormenores de su nuevo rumbo político, y el de sus otros compañeros que le siguieron en la decisión.

El político, ex gobernador del estado de Hidalgo platicó en exclusiva para el programa "El dedo en la llaga" que todos los personajes que salieron del PRI están con él, y lo seguirán a él, pero hasta el momento no ha revelado cuál es la inclinación que tomarán a partir de ahora, en un tiempo tan relevante como el camino a la presidencia de 2024.

Omar Fayad confiesa sus aspiraciones en "El dedo en la llaga"

Sin embargo, confirmó que no estarán con la fuerza política que han pactado el PAN, PRI, PRD, pues aseguró que lo único que propiciarán es que su antiguo partido no tenga un candidato a la presidencia de la República por primera vez, luego de que José Antonio Meade fuera el representante en las elecciones de 2018.

"Es un grupo muy chiquito. A dónde nos unimos. Evidentemente, con todo el respeto no iría con los aliados con el PRI. Yo no coincido con ellos. Yo no debo estar porque los distraigo, el PRI requiere dirigentes que se concentren en ganar las elecciones, y no quiero ser la piedra en el zapato de nadie. Este grupo puede ir a otro partido político. Hay diálogo en este momento con 3 partidos políticos interesados", dijo.

La transmisión donde Omar Fayad habla de sus aspiraciones dentro de la política mexicana, y otros temas como su trabajo en la seguridad pública del país, y las enseñanzas que le dejó su madre para convertirse en un gran hombre, se podrá ver el próximo jueves 6 de julio en punto de las 22:30 horas por El Heraldo Televisión en el canal 8 de la señal abierta, pero también es posible verla simultáneamente en las redes sociales y el canal de YouTube.