La UNAM no tiene injerencia en el caso de la tesis de Yasmín Esquivel, debe abandonarlo, asegura abogado de la ministra

Alejandro Romano, Abogado representante de Yasmín Esquivel, habló sobre la declaración de una jueza de la Ciudad de México en la que asegura que la ministra es la autora de la tesis con la que se tituló de la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, el legista aseguró que ya no hay más que mencionar sobre el caso.

Explicó que "es muy claro que el proceso que inició el Comité de Ética de la UNAM contra Yasmín Esquivel, es un tema en el que no debían meterse, porque no tenían injerencia en una discusión entre dos partes particulares".

Informó que fue su representada la que inició el proceso de la demanda de que ella era la autora de la tesis y quería que se le asignaran los derechos perpetuos e inalienables.

"Por eso, luego de la determinación de un juez en la Ciudad de México, las instancias de la UNAM ya no tienen nada que hacer al respecto, porque se trata de Cosa juzgada y elimina su necesidad".

Repitió que la UNAM no tenía razón de estar en esa discusión entre Yasmín Esquivel y el demandado y recordó que "el director de la FES Aragón emitió un oficio mediante el que le rescindió el contrato a la directora de tesis de Yasmín Esquivel, porque compartió los documentos y la información de la tesis de la ministra. Así dando la razón a que la autora fue Esquivel Mossa".

"Se trata de Cosa juzgada"

FOTO: Archivo

La UNAM no cierra el proceso contra Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México no quita el dedo del renglón, por el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “De ninguna manera este caso se ha cerrado”, expresó Hugo Concha Cantú, abogado general de la máxima casa de estudios, en entrevista con Javier Solórzano en el programa El Referente Informativo de El Heraldo Media Group.

La declaración del litigante es por la resolución judicial que dio a conocer el equipo legal de Yasmín Esquivel, en la tarde de este jueves 8 de junio. En esta, un juez le dio la razón a la ministra y declaró que no plagió el trabajo de investigación que le dio el título de licenciada.

Pero para Concha Cantú la sentencia que ganó la integrante del máximo tribunal del país no es definitiva para el caso que reclama la Universidad Nacional. Señaló que este juicio fue entre particulares y no se le notificó a la casa de estudios como tercera interesada. “No nos enteramos de nada”, reclamó y fue más allá. Reprochó que esta conferencia de prensa para dar el resultado del juicio fue 20 días después de la sentencia, por lo que ya no es posible impugnar la decisión del juzgador.

Reconoció que es inapelable la sentencia, como afirmó el equipo legal de Esquivel, pero sólo aplica para los particulares que estaban involucrados, además de que la obra podrá ser registrada por derechos de autor ante las autoridades competentes. Ante los reclamos de la lentitud de la UNAM para resolver el tema, el abogado justificó la situación porque “ha sido impedida judicialmente por un juicio”. “La Universidad lo que quiere es poder decir lo que encontró”, aseveró.

Por ello, ante este juicio ganado por la ministra, le exigió terminar con los procesos legales en contra de la institución académica. “Mientras la ministra mantenga vivo el juicio civil con la medidas cautelares, no podemos dar a conocer nada”, lamentó. “La Comisión Disciplinaria de Ética va a deliberar tarde o temprano porque es el papel de la Universidad. Son sus funciones”, sentenció y advirtió que el resultado ya está listo para darse a conocer a la opinión pública.

La UNAM no cierra el caso de Yasmín Esquivel

FOTO: Archivo

Con información de Eduardo Alavez