"No nos interesa ser amigas de ellos": alumnas marchan contra el acoso de sus maestros

Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Michoacán que además integran la Asamblea de Mujeres, se manifiestan este miércoles para exigir un alto al acoso escolar y sexual que padecen en sus centros de estudio.

La manifestación se dirige desde el Monumento a Lázaro Cárdenas hacia Palacio de Gobierno donde exigirán a las autoridades del estado que atiendan las denuncias de acoso que han expuesto ante las direcciones de la escuela.

“El acoso proceden por reparte de maestros a alumnas y de mismos compañeros de la institución. Hay muchas niñas que decidieron mantenerse al margen porque las han llegado a amenazar”, expuso Edith González.

Manifestantes piden frenar el acoso en la Escuela Normal Superior Foto: Especial

Denuncias a un docente

Las manifestantes recriminaron que tras denunciar a un profesor que incurría en acoso contra sus alumnas, el docente señalado presentó denuncia en contra de las estudiantes a quienes responsabiliza de dañar su imagen, por lo que las denunciantes tuvieron que acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que el maestro acusado exige una disculpa.

“Ya no sabemos qué hacer estamos muy vulnerables y no contamos con el apoyo de los mismos compañeros y se comunican con las diferentes delegaciones para que no nos estén apoyando”, señaló la representante de las manifestantes.

Acusan de acoso a docente Foto: Especial

Hasta el momento se tienen contabilizados tres casos de alumnos que acosan a compañeras, mientras que hay otra cantidad no cuantificada de profesores que acosan a sus alumnas, a quienes citan en cafés o les mandan solicitudes de amistad, “y no nos interesa ser amigas de ellos, solo vamos a la escuela a estudiar”, recalcó Edith González.

Las normalistas dijeron estar cansadas de esta situación y decidieron alzar la voz por las futuras generaciones que estudiarán en las normales de Michoacán.

