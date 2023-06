Lorena Cuéllar encabeza arranque de Observatorio de Enfermedades Renales del Sistema Estatal DIF

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inicio del Programa Observatorio de Enfermedades Renales del Sistema Estatal DIF (Sedif), dirigido a estudiantes de nivel medio superior de educación pública, que tiene como objetivo principal detectar, atender y dar seguimiento oportuno a este padecimiento para disminuir la morbilidad y mortalidad en el estado.



A través de la Dirección de Fomento a la Salud del Sedif, en una primera etapa serán aplicadas 5 mil 700 pruebas gratuitas a igual número de jóvenes estudiantes.



El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), plantel 01 de Tequexquitla, fue sede del acto protocolario donde la titular del Ejecutivo local expuso que la entidad presenta una alta incidencia de casos de personas con insuficiencia renal crónica, lo que incluso la ubica a nivel nacional en los primeros lugares.

Dirigido a estudiantes de nivel medio superior de educación público

Créditos: Especial

No existe la cultura de prevención

“En Tlaxcala hoy tenemos muchos casos, nuestros hospitales no se dan abasto y por ello abrimos la clínica de hemodiálisis, es carísimo el tratamiento, cada hemodiálisis más o menos de manera privada sale en mil 500 pesos y un paciente con insuficiencia renal llega a necesitar hasta tres hemodiálisis a la semana, así que hoy está en manos del gobierno atender esta problemática”, subrayó.



En su intervención, la presidenta honorífica del DIF Estatal, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar expuso que al no existir la cultura de la prevención muchas personas solicitan atención médica en etapas avanzadas, cuando la única solución es la diálisis, hemodiálisis o un trasplante renal.



“Comprendemos que uno de los principales problemas, al igual que otras enfermedades crónicas no transmisibles, en su diagnóstico tardío por la ausencia de síntomas en las etapas tempranas (...) con estas pruebas, que estarán disponibles en sus escuelas, podemos ganarle tiempo a este padecimiento y transformar vidas, no solo con la detección, sino también con el seguimiento médico oportuno”, afirmó.

srgc