FGE de Puebla vincula a seis personas por violencia familiar

La Fiscalía General del Estado Puebla logró obtener en casos distintos la vinculación a proceso de seis personas por el delito de violencia familiar. En 2020 en el Fraccionamiento Lomas del Valle presuntamente Miguel Ángel N. agredió físicamente a su esposa por lo que la víctima abandonó su hogar con su hija; días después el imputado sacó las pertenencias de la denunciante a la calle.

Amenazan y golpean a sus exparejas

En el municipio de Tlatlauquitepec, el 6 de mayo de 2021 Ever N. violentó física y verbalmente a su ex concubina en el interior de su domicilio. Asimismo, el 22 de agosto de 2021 en Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, José Alfredo N. acudió al negocio de su ex pareja para pedirle que regresara con él, ante la negativa de la víctima, el imputado la golpeó sabiendo que estaba embarazada, además la amenazó con privarla de la vida. También fue denunciado Eduardo N. quien presuntamente empujó y ahorcó a su ex pareja el 3 de julio de 2022 en la localidad de San Marcos Tlacoyalco del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

A través del MP se consiguió que los seis imputados quedaran vinculados a proceso. | Foto: Especial

Jorge Luis N. es investigado por agredir a su cónyuge en mayo de 2023 en la Junta Auxiliar de La Libertad en la ciudad de Puebla. El 4 de mayo de 2023 en el municipio de San Martín Texmelucan, Salvador N. intentó llevarse por la fuerza a su hijo, al no conseguir su cometido por la intervención de la madre del menor de edad, el imputado golpeó al niño en la nariz.

A través del Agente del Ministerio Público, en las respectivas audiencias, la Institución de procuración de justicia aportó datos probatorios y consiguió que los seis imputados quedaran vinculados a proceso. Ever N. y Jorge Luis N. con la medida cautelar de prisión preventiva y Miguel Ángel N., José Alfredo N., Eduardo N., Salvador N., deberán acudir a firma periódica.