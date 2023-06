Subió a un transporte pirata y fue abusada sexualmente, así descubrieron a un violador serial en Jalisco

Osiris Méndez trabajaba en un bar como hostess, y siempre pedía un transporte privado por aplicación para regresar a casa, y tenía las precauciones básicas como checar las placas, etcétera, pero no sabía que momentos más tarde viviría un verdadero infierno dentro del automóvil.

Las placas del automóvil no coincidían, como contó al youtuber Gus Gri en una entrevista, pero el modelo y color del automóvil sí empataban; el hombre al volante tenía mucha labia y la convenció de que se trataba de un error en la aplicación. Al subirse notó que algo andaba muy mal, pues no siguió el mapa como era debido, no dio una vuelta en y siguió por donde quiso.

Crédito: Instagram / @osiris.mendez

En un momento perdió la tranquilidad, y estacionados le empezó a gritar, le hizo diversas amenazas y le quitó sus cosas. Su teléfono, su cartera, sus tarjetas, y pidió también los números de clave de éstas para poder sacar dinero, supuestamente. Todo parecía un asalto, pero al momento de revisarla la comenzó a tocar.

En un momento se pasó al asiento de atrás con ella, y le preguntó quién es, qué hace ahí, entre otras preguntas para conocerla más, pero no obtuvo muchos resultados. En ese momento la violó, lo hizo en un par de ocasiones y hasta le ofreció dinero por tener sexo otro día.

"Yo tenía mucho asco, estaba muy asustada por dentro, estaba en shock. Me comienza a violar, estuvo fuerte toda la situación porque me lastimaba, me decía de groserías, me amenazaba. No lloraba por miedo a que me fuera a decir algo" , dijo durante la entrevista.

Crédito, Fiscalía de Jalisco

El hombre aseguró que ella estaba pagando lo que su ex novia le había hecho; supuestamente tenía una relación, pero esa mujer lo engañó con su mejor amigo, y únicamente estaba buscando venganza. Osiris únicamente pensaba en la forma que saldría de ese lugar, por lo que comenzó a seguirle la corriente al victimario. Lamentablemente abusó de ella en diversas ocasiones.

Gracias a que mandó la ubicación a su padre, éste pudo llegar hasta donde estaba junto con algunos de sus amigos, y en plena carretera, circulando, le dijeron al hombre que se bajara del coche y dejara en paz a la mujer, pero simplemente aceleró y se hizo una persecución bajo la lluvia, lo que al final les jugó a favor, pero también en contra.

Por un momento lo perdieron, pero al regresar a escena la camioneta del señor, terminaron por derrapar en la carretera, y perdieron el conocimiento por algunos segundos. Al finalizar, fue él quien le ayudó a salir del carro y la quería llevar con él, pero se resistió. El hombre salió corriendo, y no dio vuelta atrás.

Inmediatamente interpuso una denuncia en contra del sujeto, y avanzó hasta las últimas consecuencias. Además publicó su historia en un video para sus redes sociales. Fueron muchas las mujeres que se comunicaron con ella para decirle que vivieron los mismo, con el mismo sujeto, y con el mismo modus operandi.

La Ley Osiris

Así descubrieron que se trataba de un tipo que hacía eso de manera serial. La policía logró dar con él y lo sacaron de las calles, pero su lucha legal también fue una experiencia bastante larga. Se unieron algunas otras mujeres con sus denuncias que terminaron por desistir. Fueron pocas las que se quedaron.

Al final terminaron dándole 6 años de cárcel únicamente por su caso, pero supuestamente había cuatro carpetas, muchas otras mujeres que le mandaron mensaje a sus redes sociales contándole todas las experiencias que vivieron con este mismo sujeto.

Crédito: Instagram / @osiris.mendez

Gracias a ella se presentó un proyecto de decreto de Ley para que todos los agresores sexuales que sean encontrados culpables, pierdan su libertad, pero también su patrimonio, es decir, carros o casas donde hayan cometido los abusos, mismos que serán entregados a la víctima. Se denominó la Ley Osiris.

Esta reforma se aprobó en el año 2019 en el gobierno de Jalisco, que fue una reforma al artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, como se le conoce de manera original. Ésta fue presentada por el Movimiento Ciudadano de manera local.