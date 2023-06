Morena convoca a Consejo Político para definir el proceso de selección del candidato presidencial

El Consejo Político de Morena, que preside Alfonso Durazo, convocó a sesión extraordinaria de este órgano de gobierno, para sesionar el próximo domingo 11 de junio, entre los puntos que someterán a discusión y votación, está la propuesta para la selección del candidato presidencial.

En la página web del instituto político aparece la convocatoria con fecha del 3 de junio, en la que se cita para sesión extraordinaria, entre los puntos a tratar se encuentran la “reflexión y propuesta para el proceso de selección del coordinador o coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2023-2024”.

Convoca Morena a sesión extraordinaria

La sesión está prevista en modalidad virtual, de acuerdo al programa, a las 17 horas será el pase de lista para iniciar los trabajos a las 18 horas.

En tanto, dentro de los seis puntos del orden del día, el tres el que prevé el tema del proceso de selección del candidato, le siguen, asuntos generales, aprobación del acta y la clausura de la sesión.

Ebrard anuncia petición de Morena

La mañana de este lunes, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mediante un video publicado en sus redes sociales, anunció que a petición de la dirigencia de Morena, pospuso para mañana la presentación de su fórmula para el proceso interno con miras a 2024.

Añadió que su propuesta será discutida el próximo domingo 11 de junio durante el Consejo Nacional de Morena convocado por el presidente del órgano electoral, Alfonso Durazo.

“Les había dicho que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena a efectos de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto, entiendo que el día 11 tendrán el Consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo, me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana, mañana por la tarde, como estaba previsto hoy, no tengo inconveniente en hacerlo así, están ahorita medio desvelados, o desveladas, entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo que está convocado el Consejo Nacional de Morena”, señaló el canciller.

DRV