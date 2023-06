Dania Ravel estima que el conteo rápido en las elecciones de Coahuila y el Edomex pudieran estar antes las 10

Dania Ravel Cuevas, consejera electoral y presidenta de las Comisiones de Capacitación Electoral, Género y de No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que el conteo rápido en los estados de Coahuila y Estado de México podría estar antes de las 10 u 11 de noche.

"Nosotros vamos a poder dar esas estimaciones ente las 10 y 11, pero la experiencia nos ha dicho que lo podremos tener antes", dijo en entrevista con Isaías Robles en Zona de Noticias por Heraldo Media Group.

"Hay una coincidencia entre los conteo rápidos y los cómputos Créditos: Especial

Dijo además que dicho conteo no es un resultado final, pero "ha demostrado que tiene que un grado de confiabilidad muy alta".



Destacó además que el INE es quien realiza toda la metodología de conteo de votos, pero no que propiamente no será dicha institución quien dé a conocer los resultados, pues será, para el Estado de México, Amalia Pulido Gómez, presidenta consejera del IEEM, y para el caso de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente del IEC.

dhfm