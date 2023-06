VIDEO: un concierto en Monterrey se descontrola y se arma una campal entre aficionados de Tigres y Rayados

Los altercados durante eventos ya sea deportivos o musicales suelen presentarse cuando una situación se sale de control, aunque es más común en partidos de futbol debido a la euforia del momento, aunque también se ha dado en conciertos cuando se presentan situaciones totalmente ajenas al evento entre los asistentes, quienes en ocasiones discuten porque alguno no respetó el lugar del otro, se metió a la fila o por algún malentendido, eso, sin contar el alcohol que consumen al interior del recinto puede desatar en un problema mayor.

Uno de los altercados más peligrosos y recientes es el ocurrido el 5 de marzo de 2022 cuando se desataron momentos de violencia durante el partido de Querétaro vs Atlas en el Estadio Corregidora que dejó decenas de heridos y personas detenidas. Fue así como este viernes por la noche ocurrió un altercado en un concierto de El Traidor y los Pibes en la Arena Monterrey.

El altercado ocurrió durante un concierto en la Arena Monterrey. | FOTO: Instagram

@eltraidorylospibes

Fue así como a través de redes sociales, usuarios compartieron videos de cómo se pelearon barristas de Tigres y Rayados al final del concierto, en los videos se puede ver a los aficionados agredirse al interior del recinto, en la parte en la zona en donde se venden alimentos, incluso se observa cómo toman objetos para defenderse.

Asimismo, se pueden escuchar gritos y la caída de objetos, algunos incluso lanzaron sillas, aunque los involucrados se van alejando conforme avanza el video. En tanto, personal del recinto sólo se queda observando al no entender qué ocurre en el pasillo entre las puertas G3 y G4. De acuerdo con algunas versiones, al recinto estaba prohibido ingresar con playeras de dichos equipos, lo que pudo haber desatado la pelea, no obstante, el recinto no ha dado una versión oficial de lo ocurrido durante el primer viernes de junio.

El Estadio Corregidora estuvo vetado durante un año tras la trifulca en el Querétaro vs Atlas

Tras los hechos registrados en el Estadio Corregidora cuando se suscitó una riña que escaló a tal grado de que los aficionados llegaron a la cancha y se agredieron brutalmente, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y las autoridades de la Liga BBVA MX impusieron un veto de un año al estadio del Querétaro, el cual llegó a su fin en marzo pasado, no sin antes cumplir con una serie de medias de seguridad para garantizar la reapertura.

Asimismo, el gobierno Estatal dio a conocer que continuará la venta de bebidas alcohólicas en el recinto únicamente durante el primer tiempo y el medio tiempo a fin de evitar accidentes y agilizar la salida de los aficionados. Entre las medidas, destacó el ingresó al estadio únicamente con Fan ID, un registro que fue catalogado como un requisito indispensable para los aficionados, además de una revisión minuciosa para evitar el ingreso con objetos peligrosos.