¿Por qué AMLO mencionó a Vivir Quintana en la Mañanera?

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que los jóvenes no se deje de enganchar por los denominados “corridos buena ondita”—o tumbados—que muestran un falso mundo de las drogas.

Criticó que se destaque que en ese ambiente se tengan carros de lujo, alhajas y poder, en clara referencia a la canción de AMG—de Peso Pluma, Natanael Cano y Gabito Ballesteros—.

Afirmó que los que consumen droga, en especial fentanilo, tiene severos daños en su salud e incluso una perspectiva de vida de unos seis meses.

“Sobre todos los jóvenes, que no los enganchen ni con la música, ‘corridos buena ondita’ que llevan moña o maña para engatusar y que esa vida, ese estilo de vida que están promoviendo es de sufrimientos, se mueren más de 100 mil jóvenes cada año en Estados Unidos, jóvenes por el consumo del Fentanilo, A los seis meses el que consume fentanilo muere y antes de eso empiezan a sufrir, se les caen los dientes, pierden la vista, el cabello, se acaban los pulmones, es lo más dañino”, afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su recomendación del día: una canción dedicada a los jóvenes

Créditos: Especial

“Nada de que las chamacas guapas, los chamacos guapos y los relojes de lujo Y las alhajas, y la ropa de marca, y los carros ¿cómo se llama la camioneta esa que mencionan en un corrido? Las Mercedes, Mercedes, no crean que eso da caché, no, no da eso, fama, a veces hasta desconfianza, decir, el que trae un carro de esos, no todos desde luego, hay quienes lo han comprado con su esfuerzo, con su ahorro, merecen respeto y quieren darse ese gusto”, aseveró.

López Obrador dijo que incluso durante sus viajes en carretera prefiere evitar circular junto a esos carros de lujo.

“Pero hay otros que los ve uno, cuándo veo que pasa un carro de esos hasta le digo a Rojas, que siempre me ayuda ahí, hazte un ladito, deja que pase, no sabemos quién va a ir, ve tú a saber quién va”, argumentó.

En la mañanera, puso una segunda canción alternativa a los corridos tumbados de Vivir Quintana “Te mereces un amor”.

Con información de: Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña.