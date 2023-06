AMLO: no negociamos con criminales

“Nosotros no tenemos contemplado un acuerdo” con el crimen organizado, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este 28 de junio. Además, enfatizó que los grupos de la delincuencia deben tomar la iniciativa para dejar las actividades criminales.

Durante la conferencia de prensa se le cuestionó que el cartel del Noreste entre otros grupos, respondieron al llamado de las madres buscadoras para un acuerdo de paz.

López Obrador respondió que ellos tomaban la iniciativa y abandonaran la actividad ilícita y que no sigan dañando; sin embargo, su gobierno no tiene contemplado un acuerdo.

Madres buscadoras continúan su labor de encontrar algún indicio que los lleve con su familiar Foto: Especial

Del llamado de las madres buscadoras, señaló que “es muy bueno todo lo que significa llamar a la paz y que no haya violencia, tenemos que apoyarlo, qué bueno que hay esa actitud de las madres de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia”.

“Nada más que nosotros no podemos garantizar de que no se va a actuar en contra de los que violan la ley, eso no lo podemos hacer, no habrá impunidad. Lo que deben ellos de tomar en cuenta es que ese no es el camino que deben seguir y que no se puede dañar a nadie y que no pueden utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos y que no deben de dañarse ellos mismos”, subrayó.

Estrategia de seguridad

El titular del Ejecutivo Federal explicó que en su gobierno se tomó la estrategia en materia de seguridad de atender las causas que originan la violencia.

“Sencillamente que no hagan daño, que se dediquen a otras actividades, que piensen en sus hijos, en sus padres, en sus familiares, que hay muchas formas de ser feliz”, enfatizó.

Descartó que la inseguridad se resuelva con el uso de la fuerza.

Con información de Iván Evair Saldaña

DRV