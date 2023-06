Eran aproximadamente las 19:00 horas cuando se suscitó un robo al interior del centro comercial Plaza Antara, al menos tres sujetos golpearon con mazos los cristales de la joyería Berger durante aproximadamente ocho minutos con el objetivo de sustraer la mercancía de lujo, no se reportaron personas lesionadas, no obstante, esta mañana, el titular de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch confirmó la detención de una persona tras este hecho delictivo.

Testigos narran cómo fue el robo el una joyería de lujo en Plaza Antara

Luego del atraco en el centro comercial ubicado sobre la avenida Ejército Nacional, en la colonia Granada, al lugar llegaron elementos de la SSC-CDMX, Guardia Nacional y elementos de Blindar Miguel Hidalgo, así como elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para realizar las diligencias pertinentes luego de que al menos cinco sujetos se robaran al menos 15 relojes de alta gama.

A través de su cuenta de TikTok, el reportero Jorge Becerril compartió los testimonios de dos jóvenes que se encontraban en el exclusivo centro comercial cuando ocurrieron los hechos: "Había una persona armada, si le voy a ser franco, estaba medio gordo y tenía una hoodie (sudadera) blanca y los demás estaban vestidos de negro" refirió Alfredo, uno de los testigos del robo.

Los jóvenes negaron estar asustados, aunque mencionaron que les pareció increíble que un robo de tal magnitud ocurriera frente a decenas de personas y que fuera perpetrado entre cuatro y cinco sujetos. Luego de romper los cristales, esto fue lo que hicieron los ladrones, de acuerdo con el testimonio de Alfredo: "Pues se roban los relojes y se van por la salida de atrás".

Diego es de Tijuana, se encuentra de visita en la capital del país y presenció el robo a la joyería en Antara, señaló que este tipo de hechos no le sorprenden, pero lo que sí, fue que ocurriera en una zona exclusiva de la CDMX: "Se supone que debe de haber mucha seguridad, no me esperé que esto pasara, pero pues nosotros cuando escuchamos esto, vimos como todas las personas salieron corriendo y cerraron las tiendas, pero nosotros fuimos para ver con más claridad lo que estaba pasando y efectivamente, eran unas tres, cuatro personas asaltando ahí, nomás vimos cómo rompieron los vidrios, agarraron los relojes y se fueron corriendo".

El robo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas. | FOTO: Twitter @Gposiadeoficial

Confirman al primer detenido tras el asalto en una joyería en Plaza Antara

Luego de los primeros trabajos de investigación que se realizaron tras el robo en el centro comercial ubicado en Polanco, Omar García Harfuch emitió el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Del robo a la joyería en Antara Polanco informamos que ya se logró la primera detención después de realizar varias acciones operativas durante la noche. Faltan más personas por detener y este hecho no quedará impune en nuestra Ciudad. Todos serán detenidos."

De forma extraoficial, el reportero de nota roja, Carlos Jiménez refirió a través de su cuenta de Twitter que el primer detenido por el atraco en la joyería Berger fue identificado como Marco "N" y en 2017 estuvo preso por robo, no obstante, agentes de la SSC-CDMX lo ubicaron y detuvieron durante la madrugada. En tanto, la FGJ-CDMX dio a conocer que ya se integra una carpeta de investigación sobre el robo reportado el lunes por la noche en Plaza Antara: "Cerca de las 19:00 horas, cuando varias personas utilizaron objetos contundentes con características de herramientas conocidas como mazos o marros para romper cristales de la tienda y apoderarse de relojes de alta gama".