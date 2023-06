Suspenden atracción en el Parque Fundidora tras la caída de un niño de la tirolesa

Luego de que un niño, de aproximadamente 6 años de edad, sufrió un aparatoso accidente cuando estaba arriba de una tirolesa dentro del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, las autoridades informaron que Protección Civil realizó la suspensión preventiva de diversas atracciones del concesionario “Parque Amazonia”, sitio donde ocurrieron los hechos.

"El día de hoy Protección Civil de Nuevo León en coordinación con Parque Fundidora, realizó la suspensión preventiva de diversas atracciones del concesionario “Parque Amazonia”, lo anterior luego de la situación ocurrida en una atracción el día de ayer 25 de junio. Amazonia es una concesión dentro de Parque Fundidora que es operado por un particular", escribió el gobierno del estado en un comunicado difundido en redes sociales.

El comunicado fue compartido en las redes sociales del parque. Foto: Parque Fundidora.

De acuerdo con las autoridades, la suspensión de las atracciones estará vigente en tanto se realiza la investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente, revisión de todas las áreas de la concesión, así como determinar la responsabilidad por parte del concesionario. "Desde el organismo mantendremos comunicación con la familia del menor para brindar el apoyo institucional y atender todo lo relacionado con la situación", detalló el comunicado.

"En esta nueva era del Parque la prioridad es la experiencia y seguridad de nuestros visitantes, por lo que continuaremos implementando las medidas necesarias para garantizar que los concesionarios cumplan sus contratos rigurosamente", agregó el gobierno del estado.

Mientras se realizan las investigaciones. Foto: Parque Fundidora.

Video: niño cae de una tirolesa en Nuevo León

En el clip que circula en redes sociales se observa cuando el niño viaja de manera normal por la tirolesa y de pronto se ve a un hombre aparecer detrás de él también viajando en la atracción. Cuando ambos se encuentran casi llegando al final del recorrido con el descenso de altura, el hombre quedó pegado al niño y los dos recorren juntos la tirolesa hasta antes del accidente.

A escasos metros de llegar a una plataforma que comprende el trayecto de la tirolesa, se observa cómo el menor se desata del cable que lo sujetaba a la tirolesa y cae al vacío desde los 12 metros. No obstante, el pequeño de 6 años de edad, trascendió que el menos no tuvo complicaciones de salud y resultó ileso de la fuerte y brusca caida que sufrió ya que cayó en un lago donde rápidamente fue auxiliado, ante el asombro con el que el hombre que lo acompañaba en la tirolesa quedó al no poder hacer nada para ayudarlo y evitar el accidente.