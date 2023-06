Elena Poniatowska revela quién es su "corcholata" favorita de Morena

La escritora, periodista y activista Elena Poniatowska reveló quién es su aspirante favorito para representar a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2024.

Es importante recordar que en esta contienda, las "corcholatas" que están participando son: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrad, Adán Augusto y Ricardo Monreal por Morena; Gerardo Fernández Noroña, por el Partido del Trabajo (PT) y Manuel Velasco, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En anteriores ocasiones, Poniatowska ha defendido el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien ha sido cercana desde hace un par de décadas; de igual forma, ha tenido una estrecha cercanía con Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Poniatowska es cercana a Claudia Sheinbaum. Foto: @claudia_shein.

La "corcholata" preferida de Poniatowska

Al ser cuestionada en entrevista por Carlos Loret de Mola, sobre quién le gustaría que fuera la o el Coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena para las elecciones de 2024, Elena Poniatowska reveló que tiene dos corcholatas por las que votaría.

“Bueno, me inclinaría quizá por Claudia, pero quizá también al mismo tiempo por Marcelo [...] Obviamente, como soy mujer claro que me interesa muchísimo que aparezca la figura de la mujer, estamos muy atrasados sobre en cuanto a América Latina, donde otras mujeres, como María Estela Martínez de Perón, y nosotros no hemos tenido una sola (presidenta)”, enfatizó Poniatowska.

Respecto a Adán Augusto López, dijo no conocerlo tanto, con excepción de cuando le entregó la medalla Belisario Domínguez. Sobre Velasco consideró que es "un niño trajeadito", mientras que el aspirante del PT dijo: "Noroña siempre quiere y va a seguir queriendo".