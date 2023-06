Metro y Metrobús CDMX: retrasos y saturaciones en el transporte público hoy 22 de junio

El principal medio de transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que presta el servicio a 90 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Le siguen el Metrobús, que transportó a 33.8 millones; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), a 12.2 millones; el Mexibús, a 8 millones; el Trolebús, a 7.1 millones; el Tren Suburbano, a 3.7 millones; el Tren ligero, a 2 millones y el Mexicable, que transportó a 402.7 mil pasajeros.

El metro tiene un promedio de avance de trenes de 4 minutos en todas sus estaciones. FOTO: Twitter @MetroCDMX

Debido a la gran demanda de usuarios en los diversos transportes, estos sistemas de viaje aprovecharon el uso de las redes sociales y abrieron cuentas oficiales para informar a los pasajeros sobre los retrasos y saturaciones. A través de sus cuentas de Twitter: @MetroCDMX y @MetrobusCDMX, están en constante comunicación con los internautas para atender de manera eficaz los incidentes que retrasen la movilidad capitalina.

Usuarios reportaron marcha lenta en las Líneas A, 9, 8, 4 y 3 del Metro

Para hoy 22 de junio, los usuarios de la ruta morada del Metro reportaron que los trenes estaban tardando "mucho" para llegar a las estaciones, recordemos que ésta va desde La Paz hasta Pantitlán. Asimismo y entendiendo que conectan las rutas, la Línea café de va de Pantitlán a Tacubaya se vio afectada desde la mañana, y los internautas comenzaron a reportar marcha lenta además de vagones sumamente saturados.

Las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 12 y B, funcionan con normalidad. FOTO: Archivo

Por otra parte, quienes usaron la ruta verde bandera del Metro se quejaron de que en la estación La Viga, no mandaban trenes para poder empezar su movilidad por la capital, por lo que desde la base de Constitución de 1917 hasta Garibaldi o la Lagunilla, presenta marcha lenta. Por otra parte, la Línea verde agua que va desde Martín Carrera hasta La Viga, también despertó la furia de los usuarios, quienes externaron marcha lenta en los trenes. Por último, tras la afluencia de gente, la ruta 3 reportó atrasos de más de cinco minutos en Indios Verdes además de que "no llegan trenes y la gente ya no cabe en el andén".

Sin embargo se reporta buena circulación en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 12 y B.

El Metrobús avisó del cierre de su estación en la Línea 6

Por otra parte, el Metrobús informó que, debido a la modernización del sistema de peaje, el día de hoy —jueves 22 de junio— la estación 416 Poniente de la Línea 6 —que es la distintiva de color rosa—, permanecerá cerrada. Así que exhortaron a sus usuarios a tomar las debidas precauciones y anticipar sus traslados. De ahí en fuera confirmaron que las demás líneas de sus rutas terrestres funcionan con normalidad.