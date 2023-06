Sectur: México y Arizona impulsan la mega región turística en la gira Operación Toca Puertas en Phoenix

Acompañado del cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) sostuvo un encuentro con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, con quien conversó sobre la perspectiva actual del turismo para fortalecer las áreas de oportunidad que permiten la integración y promoción de la mega región entre Sonora y Arizona como un destino turístico a nivel global.

Se planteó la posibilidad de vincular con Arizona la Gran Carrera del Desierto

En ese tenor, se planteó la posibilidad de vincular con Arizona la Gran Carrera del Desierto, producto ancla impulsado en la actual administración, y que se lleva a cabo en Puerto Peñasco, Sonora; y trabajar de manera integral con los corredores internacionales que participan en este evento que detona la economía regional y diversifica la actividad turística.

Miguel Torruco presentó el programa Reencuentro con Mis Raíces. | Foto: Especial

Durante la reunión, estuvieron presentes Lorena Rueda, Chief Operating Officer Arizona-Mexico Commission; y Alix Skelpsa Ridgway, Deputy Director Arizona Office of Tourism of Arizona; y se destacó que desde hace más de 8 años no se había recibido un secretario de Turismo, por lo que este encuentro resultó particularmente especial.

El cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, destacó la importancia de la gira de trabajo del titular de Sectur, y de los titulares de Turismo estatales, los presidentes de cámaras y asociaciones, y los empresarios del ramo, para trabajar en conjunto en las estrategias que incentiven el flujo de visitantes.

Torruco Marqués también se reunió con la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, así como con Christine MacKay, directora de Desarrollo Económico y Comunitario de Phoenix; Chad Makovsky, director de Servicios de Aviación de Phoenix; Alexandria Van Haren Pierce, gerente de Desarrollo de Servicios Aéreos del Aeropuerto Internacional de Phoenix, Sky Harbor; Ron Price, presidente and CEO de Visit Phoenix, entre otras autoridades.

En 2022, llegaron a México 656 mil 940 pasajeros, en 5 mil 564 vuelos procedentes de Phoenix

Se evaluaron las opciones que ofrece Phoenix, a través de su aeropuerto internacional, para facilitar la llegada de turistas a la mega región Arizona – Sonora; y se analizaron las estrategias para impulsar nuevos vuelos y rutas que promuevan la experiencia binacional a los visitantes. El titular de Sectur informó que, en 2022, llegaron a México 656 mil 940 pasajeros, en 5 mil 564 vuelos procedentes de Phoenix, lo que representó un incremento de 54.9% y 45.1% respectivamente, comparado con 2019.

El titular de Sectur, Miguel Torruco destacó que, de enero a abril de este año, se han registrado 254 mil 512 pasajeros en 2 mil 82 vuelos, de Phoenix. | Foto: Especial

Destacó que, de enero a abril de este año, se han registrado 254 mil 512 pasajeros en 2 mil 82 vuelos, de Phoenix a nuestro país, esto es 79.9% y 56.5% más respectivamente, contra el mismo periodo de 2019, crecimientos que se ven reflejados en la derrama económica en diferentes plazas turísticas, en cumplimiento de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer del turismo, una herramienta de reconciliación social.

Por su parte, la alcaldesa de Phoenix reconoció la estrecha relación que existe entre México y esta ciudad, y mostró su disposición para trabajar de la mano en el incremento de la conectividad entre ambos destinos. Ante más de 50 líderes y representantes de la comunidad mexicana en Phoenix, el secretario de Turismo presentó el programa “Reencuentro con Mis Raíces” el cual tiene como propósito que sus integrantes motiven el deseo de viajar a nuestro país, mediante esquemas de colaboración con destinos en México.

“Ya se superaron los macrosistemas de los dos siglos anteriores”

También, expuso el potencial que representa la mega región Sonora- Arizona como destino turístico internacional; así como las facilidades que brinda México para las inversiones en este sector; y de esta manera contribuir al desarrollo de más infraestructura y producto en beneficio de un visitante más exigente y más informado. “Ya se superaron los macrosistemas de los dos siglos anteriores; y les puedo asegurar que en las próximas dos décadas la humanidad dispondrá de más tiempo libre, de más ingreso, de mejores medios de comunicación y de transporte, y sobre todo serán las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad cultural y gastronómica, los países que habrán de participar de manera plena en el éxito de la actividad turística”, declaró.

Durante este encuentro, el secretario de Turismo entregó un reconocimiento al oaxaqueño Mel Mecinas, chef ejecutivo de Scottsdale National Golf Club, quien ha colaborado en reconocidos restaurantes de California y Arizona; y que en 2016 recibió el galardón “Chef del Año”, por el Salón de la Fama Culinaria de Arizona. La delegación que participa en esta gira de trabajo también realizó un recorrido por el Jardín Botánico del Desierto de Phoenix, importante atractivo turístico que entre sus ejemplares cuenta con varias especies provenientes de diversos estados de México; además, está inspirado en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca.

Kenneth Schutz, director ejecutivo del Jardín Botánico de Phoenix, aseveró que cada año recibe entre 500 mil y un millón de visitantes. | Foto: Especial

Kenneth Schutz, director ejecutivo del Jardín Botánico de Phoenix, aseveró que cada año recibe entre 500 mil y un millón de visitantes, y es el parque más visitado por los turistas en este destino. Por su parte, Torruco Marqués reconoció la gran experiencia que ofrece este lugar, y acordó el intercambio de buenas prácticas en materia de preservación, sostenibilidad y al mismo tiempo, promoción de un turismo responsable.