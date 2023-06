"No hay que perder la esperanza, hay que luchar por la igualdad": Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena rumbo a las próximas elecciones presidenciales, aseguró que es importante luchar por la igualdad. En entrevista para la reconocida comunicadora e investigadora Gabriela Warkentin, la ex jefa de Gobierno de la CDMX reiteró su postura de que es fundamental brindarle a las mujeres la oportunidad de concretar sus sueños.

"Ojalá nunca fuera noticia que una mujer es astronauta, ingeniera, abogada, senadora, diputada, gobernadora, presidenta de la República. (...) Se ha avanzado mucho, pero es un camino que todavía tenemos que se tiene que andar y ojalá no tengamos que hablar de feminicidios también", aseguró Claudia Sheinbaum, quien ha resaltado en su trayectoria el papel de las mujeres y el combate a la violencia de género.

La ex mandataria capitalina también dejó un mensaje para los niños, y en particular para las niñas: "La utopía jamás se puede perder y sí una niña te pregunta puedo ser ingeniera, puedo ser astronauta, puedo ser bombera, puedo manejar tractocamiones, puedo manejar una grúa, no solo puedes, sino debes, nunca debemos perder la esperanza y además hay que luchar por la igualdad".

Claudia Sheinbaum y las mujeres

La militante de Morena recordó que hay niñas que le han externado que ven en ella un ejemplo a seguir, e incluso señaló que algunas le han comentado durante su visita a las escuelas públicas que quieren ser jefas de Gobierno y le llena de orgullo y satisfacción que las mentes jóvenes piensen más allá de los estereotipos arraigados durante muchos siglos.

En este marco, la Dra. Sheinbaum admitió que le gustaría ser la primera presidenta de México, ya que por un lado sería un hecho histórico, además de que aseguró que cree en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que el actual titular del Ejecutivo federal ha sentado las bases de un proyecto que debe seguirse impulsando, aunque dijo que ella lo haría con su propia perspectiva.

Por ahora, la ex jefa de Gobierno se mantiene en su gira por alrededor de la República para hablar sobre los logros de su carrera política y lo que ha hecho Morena en el país. Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala son las primera entidades elegidas por Claudia Sheinbaum para reunirse con la población.