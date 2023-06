México es autosuficiente en maíz blanco, abastece a todas las tortillerías, afirma especialista

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció se firmará un acuerdo para que todas las tortillerías del país sólo puedan usar maíz blanco en su producción, y que el gobierno federal pondrá aranceles a la importación del maíz blanco transgénico con el objetivo de beneficiar a las y los productores mexicanos. Ante esto, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo De Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA) recordó que desde el 13 de febrero está suspendida la importación de maíz genéticamente modificado.

“El gobierno solo está permitiendo la entrada de maíz amarillo transgénico para el consumo animal e industrial”, dijo

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el experto afirmó que en México no está permitida la siembra de maíz genéticamente modificado. Asimismo, el especialista desconoce la razón por la que el jefe del ejecutivo quiera firmar un acuerdo para que las tortillerías no utilicen máiz transgénico, ya que el acuerdo indica que no se puede importar maíz blanco genéticamente modificado tanto de Estados Unidos como de África para el consumo de la tortilla.

Indicó que México es autosuficiente en maíz blanco, abastece a todas las tortillerías, sumado a que las tortillerías no adquieren maíz, sino harina o masa para su elaboración.

Impacto a productores

Ante las declaraciones de algunos microempresarios, quienes afirmaron que no se verían impactados por este acuerdo, ya que aseguran no usar maíz genéticamente modificado, el experto agricultura aseveró esta afirmación, ya que estos productores compran harina de Nixtamal. Explicó que los que compran son la industria harinera y los molineros que hacen la masa, aunque hay existen muchos molineros que hacen las tortillas.

“No hay un instrumental que se pueda tener molinos que son más pequeños donde pueda analizar”, dijo

Al respecto, el experto indicó que los hechos se inclinan hacia las acciones del presidente por lanzar un mensaje para ayudar a la comercialización del maíz en Sinaloa, en virtud de que el estado tiene una cosecha récord de 6.3 millones de toneladas y el gobierno solo adquirirá dos millones de toneladas a precio de garantía.

Indicó que aquellas personas que no entraron en este esquema de precios de garantía por ser medianos productores, el precio del maíz está a cinco mil 100 pesos por tonelada y de la cosecha de 6.3 millones, la industria harinera de Nixtamal solo compra tres millones de toneladas, lo que hace que sobre la mitad que se van a la industria pecuaria industrial

