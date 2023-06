"Me decían gorda, que le bajara a los tamales": porrista habla sobre el bullying durante sus entrenamientos

Un grupo de madres y padres de familia dio a conocer las agresiones de las que ha sido objeto sus hijas, quienes desde varios años entrenan en una academia para porristas ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Lo anterior por un hecho ocurrido el pasado 8 de junio en el que dos alumnas fueron retiradas de las instalaciones a las 21:00 horas como supuestas represalias por parte de los entrenadores, dejándolas solas en plena lluvia y sin importar el peligro que esto conlleva, por lo que finalmente, una de las víctimas decidió romper el silencio.

El maltrato que vivían las porristas durante sus entrenamientos

Este martes, los familiares de las menores de edad se reunieron afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para dar a conocer lo que han vivido sus hijas en una actividad que de ser algo disfrutable pasó a ser una mala experiencia para algunas de ellas: "El día 8 de junio el coach Jesús G. alias 'Chucho' y su hermana Majo me las agredieron física y verbalmente, me las sacaron a empujones a la academia" refirió la madre de dos alumnas en entrevista para Foro TV.

Las agresiones contra las porristas han sido constantes. | FOTO: Instagram @luisita_lc

No obstante, este tipo de acciones eran comúnes en la academia en donde entrenaban porristas de alto rendimiento y fue precisamente una de las menores afectadas quien dio su testimonio a través de su cuenta de Instagram: "El día martes 6 de junio entrenando e la categoría Guardians NL 4 en donde mis coaches son Sofi G. y Majo G,. en uno de los full outs que estábamos haciendo, no caí mi gimnasia detuvieron la música, Gabriel "G" ('Chucho') se acercó a mí de manera violenta a gritarme e insultarme, diciéndome que era una mediocre, p*ndeja que no merecía estar donde estaba y muchas cosas más".

Pero al siguiente día volvió a caerse la menor de edad cuando hacía una acrobacia, por lo que una de las entrenadoras le dijo que fuera con el fisioterapeuta, quien la atendió al darle cinta y hielo para su muñeca, pero el dolor era insoportable: "Chucho se acercó a mí, me aventó el hielo y me dijo que dejara de estar de quejona" narró la joven, quien también mencionó que intentó hacer la rutina acrobática aún con su muñeca lesionada, pero fue tal el dolor que la tumbó y tuvieron que detener el ensayo, que sólo fue la antesala de lo que vendría después.

¿Por qué sacaron a porrista de su entrenamiento?

A través de varias publicaciones en Instagram, la joven dio a conocer su versión de lo ocurrido durante uno de sus entrenamientos, cuando el dolor era evidente y en lugar de recibir apoyo o atención por parte de una de las entrenadoras, la menor de edad recibió un regaño y fue obligada a hacer la rutina de nuevo, pero se volvió a caer debido al intenso dolor: "Mi hermana se acerca a Sofía y le dice que me dolía la muñeca, que ella veía prudente que ya no me pusieran a hacer más gimnasia, que si no, me tendrían que sacar de ahí. A lo que Sofía respondió que quien se creía Kamila (su hermana) por decirle qué hacer, que se fuera de ahí".

Eran obligadas a entrenar aún lesionadas. | FOTO: Instagram @luisita_lc

Posteriormente, intervino Chucho, el otro entrenador: "Nos empezaron a decir que nos largáramos del lugar, nos empezaron a seguir por nuestras cosas, que querían que ya nos fuéramos, todo esto lo repitieron como 20 veces, gritándonos e insultándonos, Chucho y Majo, a mi hermana Kamila Majo la empezó a agredir físicamente hasta la puerta del lugar" señaló la menor de edad.

Actualmente ya hay dos denuncias interpuestas, pero interpusieron dos más por estos hechos, pues de acuerdo con los testimonios, los entrenamientos se basaban en las agresiones e insultos hacia las jóvenes, no sólo hacia su técnica, sino también hacia su físico, por lo que les imponían dietas rigurosas y correctivos para que bajaran de peso o hicieran mejor las rutinas.

Las insultaban para que bajaran de peso. | FOTO: Instagram @luisita_lc

"Fueron años de soportar estas humillaciones, desde los 5 años me engrapaban los tenis, también la ropa según para que me apretara, me decían gorda que le bajara a los tamales, me cortaban el cabello si algo no me salía, me pegaban con cinta los brazos al cuerpo para no separarlos, me aventaban sus tenis o cualquier cosa que encontraban si algo no quedaba y no me podía quejar de ningún dolor porque para ellos era ser de mente débil o mediocre" concluyó la joven porrista.