Ni Lilly Téllez ni Xóchitl Gálvez, AMLO prevé que será Santiago Creel el que vaya contra las "corcholatas" en el 2024

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que ve preferencia del Partido Acción Nacional para catapultar al diputado Santiago Creel como el candidato de la oposición a la presidencia de la República en 2024 y, en consecuencia, está haciendo a un lado las aspiraciones de sus otros integrantes como las senadoras Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez.

“Ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Creel y está querido hacer a un lado a los demás. Entones no, no pueden hacer a un lado a Xóchitl, a Lilly Tellez. No, todos tiene derecho”, dijo durante la mañanera en Palacio Nacional.

El mandatario federal también criticó que la oposición, a la fecha no ha definido el método para elegir a candidato, a diferencia de Morena y aliados que esta semana iniciaron ese proceso.

“No hay nada de los aspirantes. No se conoce sobre su método, si va haber encuesta, si no va haber encuesta. Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran, Ya hay como 50 aspirantes"