"En 2024, llegaré a poner orden": Lilly Téllez

Lilly Téllez, senadora por el PAN, se dice la más competitiva en la oposición para poder ganar la Presidencia de la República en 2024, echar a Morena y poner orden en el país, además de acotar "la hiperpresidencia".

A sus 55 años, la periodista que llegó al Senado por Morena y tiempo después se cambió de bandera a la bancada panista, asegura que tiene un liderazgo nato para encabezar un gran movimiento opositor que motive a la gente a no votar por Morena en las elecciones presidenciales del próximo año.

"Yo voy a llegar a poner orden en el país, a acotar la hiperpresidencia mexicana, a garantizar que se blinden todas las instituciones que hacen a la República. Tengo un liderazgo nato y como periodista mi talento ha sido comunicar, explicar casos complicados a las masas, puedo conectar y eso me hace ser muy competitiva, eso más este carácter que tengo de que soy muy determinada, yo no me dejó intimidar", dijo en entrevista con Lupita Juárez para la sección Perfiles, de Heraldo Media Group.

Incluso, recordó la coyuntura internacional, como en España o Italia, donde dos mujeres comunicadoras llegaron a los puestos más importantes del Poder, y "México también está en esta tendencia mundial", explicó.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

La legisladora recordó que, hace 23 años, fue víctima de un atentado, donde le dispararon en 22 ocasiones a su vehículo y resultó ilesa.

"Ya me mandaron a matar hace 23 años. He recibido amenazas, pero yo he sido una persona muy fuerte, más ahora que tengo 55 años y tengo toda esta experiencia en el periodismo y la política, soy muy determinada, muy comprometida y responsable y estoy absolutamente convencida de que tenemos que echar a Morena, porque le está haciendo daño a las personas", indicó.

Cuestionada sobre el proceso que debe seguir la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) para definir la candidatura presidencial, respondió que le gustaría debatir con los demás aspirantes del bloque opositor, y que el método de elección sean las encuestas.

Eso, dijo Téllez, garantiza que el candidato opositor sea más competitivo, pues se necesita un líder que pueda encabezar este gran movimiento para motivar a la gente “a botar” a Morena del gobierno.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

La legisladora por Sonora aseguró que hay excelentes casas encuestadoras que pueden dar una medición sobre las preferencias de la gente, mientras que los debates pueden mostrar a los aspirantes porque la gente los quiere conocer más a fondo.

Para la senadora albiazul la oferta con la que llega a la contienda interna es que se tienen que bajar los índices de pobreza, violencia y criminalidad.

"A mí no me van a temblar las rodillas, ni la mano, ni la voz, porque en este país tiene que haber un momento de cambio real, y eso es lo que yo represento: democracia, libertad, una república y sobre todo una era de modernización para México", ahondó.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

Sobre su salida de la bancada de Morena para unirse al PAN, la senadora afirma que el principal motivo fue una traición del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues creyó en él en su tercer intento para la Presidencia de la República, porque iba a combatir la violencia, la pobreza y la corrupción, "pero fue una simulación".

"Cuando llegó al poder, los resultados y las decisiones de su gobierno fueron en sentido contrario, quitó las instancias infantiles y quitó las guarderías y así hemos visto un catálogo de resultados contrarios a lo que propuso. Dije, yo no voy a ser cómplice de ustedes, nada más llegaron al poder para beneficiarse, como ellos criticaron, los de Morena llegaron a hacer lo peor y la gota que derramó el vaso fue cuando López Obrador saludó a la mamá de "El Chapo" Guzmán, eso es un gran insulto para todos los mexicanos", indicó.

Téllez también propuso a la ciudadanía a que no se acostumbren ni normalicen las formas en las que el Presidente "ensalza" a los criminales, o que se normalicen los pactos con el crimen organizado.

La senadora reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene con altos niveles de aceptación, pero se debe a que realiza una campaña de propaganda todos los días.

"Es muy hábil para tergiversar la realidad, e incluso es muy hábil para mentir, y desgraciadamente muchas personas están engañadas porque le siguen creyendo al presidente", externó la senadora panista.

PAL