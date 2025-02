Bajan a extranjera de camión CDMX por quejarse de México; “Ya bájate, órale”

Una mujer española fue captada en video cuando comenzó a quejarse de México mientras viajaba en un camión del transporte público de la Ciudad de México. El hecho causó molestia entre algunos de los pasajeros quienes comenzaron increparla.

El video grabado por uno de los pasajeros fue compartido en las redes sociales, en el cual se observa cuando la mujer extranjera está cerca de la puerta trasera del camión al momento de que las hostilidades subieron de tono.

Todo comenzó cuando la mujer discutía con un hombre a quien le respondía que no la intimidaba, y resaltó que si ella fuera una mexicana tal vez lograría asustarla: “Yo no me voy a callar”, señaló mientras que otra de las pasajeras le respondió.

La pasajera le pidió a la mujer extranjera que se tranquilizara, a lo que señaló al hombre al decirle que él era quien la ofendió; sin embargo, la pasajera le enfatizó que ninguna de las mujeres la estaba ofendiendo aludiendo a lo que había dicho sobre la sumisión de las mexicanas.

uD83EuDD2F "??ÓRALE, Y SI NO TE GUSTA, LÁRGATE DE ESTE PAÍS PORQUE NADIE TE FALTÓ AL RESPETO... CVL3RA??"uD83DuDE8CuD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDCCD #CDMX | Así es como pasajeros del transporte público bajaron a una extranjera por quejarse de #México. pic.twitter.com/gC9dBYNWQt — ¡QUÉ POCA MADRE! uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadre_Mx) February 19, 2025

La mujer extranjera se molestó por reclamarle su pasaje

La extranjera señaló que se había enojado porque le dijeron que le faltaba dos pesos para cubrir el costo de su pasaje, en ese momento otra de las pasajeras insistió que ninguna mujer la ofendió y la cuestionó por haber dicho que no le gustaba México.

“Pero es que no me voy a callar”, reiteraba la mujer española quien enfatizó que iba a llegar a su destino. Otra de las pasajeras finalmente explotó porque el camión no avanzaba por esperar a que la mujer cubriera el monto de su pasaje.

“Ya bájate, órale”, dijo una mujer quien le dio un mensaje final a la extranjera que fue bajada del camión: “Que no le gusta México y está gritando tonterías… y si no te gusta vete de este país porque nadie te faltó al respeto”, sentenció la pasajera.

