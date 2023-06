"¡Egoísta, inhumano!”: tunden a carnicero por abandonar a perrito Benito y dejarlo agonizando en baldío

A casi una semana del brutal asesinato del perrito Benito, cada día salen a la luz más detalles sobre su muerte ocurrida el domingo tras ser aventado por Sergio “N” a un cazo hirviendo lleno de aceite afuera de una carnicería y fallecer horas después en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El cachorro tenía entre 6 y 8 meses Foto: Tu mascota Disney

Y es que tras ser aventado al cazo el comerciante trató de sacarlo pero primero apagó el fuego y esperó a que no estuviera hirviendo, narró que después lo subieron a su automóvil y buscaron un veterinario pero que al ser un poblado todos estaban cerrados y tras no encontrar ayuda lo abandonó a su suerte en un baldío donde falleció hasta 6 horas después de la terrible agresión.

Internautas reprobaron la actuación del carnicero Foto: Twitter @Brenn0505

La actuación del hombre fue duramente criticada en redes sociales, ya que algunos cibernautas argumentaron que si tenía carro y el perrito vivió 6 horas después del ataque bien podría haberse trasladado a la Ciudad de México a buscar un veterinario o a la zona conurbada o incluso pedir el apoyo desde antes a alguna asociación o autoridad.

Sergio "N" fue detenido y vinculado a proceso por la agresión Foto: FGJ Edomex

Además lo calificaron como “inhumano” por dejarlo convaleciente en el baldío ya que pedir ayuda antes quizá habría salvado la vida del cachorro de 6 a 8 meses o hubiera evitado que agonizara tanto. Peludos Desamparados fue la protectora de animales que mandó un veterinario para auxiliar al lomito luego de recibir una denuncia anónima, pero lamentablemente cuando arribó a la localidad de San Pablo Tecalco ya habían transcurrido 6 horas y nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Criticaron al carnicero por abandonarlo en un baldío Foto: Especial

Algunos de los comentarios que se leen en redes son: "Cómo me enoja y en una entrevista el carnicero dijo que quería justicia. Desgraciado hipócrita", "Maldit0s entonces también los dueños del local fueron inhumanos al abandonarlo y no ayudarlo para que no sufriera tanto", "El carnicero lo mínimo que hubiera hecho en lugar de botarlo, era llamar a alguna asociación o llevarlo a cualquier veterinario!!!!".

En la demanda recibe el nombre de Benito

La protectora también es quien interpuso la denuncia para hacerle justicia a Benito y gracias a la cual ya fue detenido y vinculado a proceso el agresor Sergio “N”, relataron que el pequeñito se quemó completamente por dentro y que seguro al luchar por salir se provocó más quemaduras.

Foto: Especial

“No me imagino el dolor, la agonía que este pequeño debió haber sufrido”, lamentó Gabriela Rosales, voluntaria de Peludos Desamparados para NMás y agregó “queremos justicia para todos los animales, que esto sea un parteaguas jurídico”.

“No me imagino el dolor, la agonía que este pequeño debió haber sufrido”, lamentó Gabriela Rosales Foto: Especial

También resaltaron la importancia de nombrarlo Benito, nombre con el que fue bautizado por la protectora ya que aunque salió la versión de que tenía una familia y se llamaba Scooby, nadie estaba con él cuando lo encontraron y en la demanda jurídica está identificado como Benito, por ello exhortan a referirse a él con ese nombre.