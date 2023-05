Benito no murió al instante: denuncian que el cachorro de 6 meses agonizó por horas tras ser lanzado a aceite hirviendo

Las imágenes provocaron la indignación y enojo de los internautas. Un hombre salió de una carnicería en el Estado de México y arrojó a un perrito a un caso de manteca hirviendo. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo en el municipio de Tecámac. Luego de una extensa campaña de difusión este martes 30 de mayo se informó sobre la detención de Sergio "N", identificado como el principal impliacado en el caso de maltrato animal.

El sujeto fue detenido en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, donde los primeros reportes arrojan que estaba en una vivienda con un familiar. Agentes de la Policía de Investigación del Estado de México realizaron la aprehensión y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia capitalina para concluir un trámite con médicos legistas. En redes sociales se difundieron videos donde se aprecia como ciudadanos lo esperan a las afueras del inmueble para golpearlo y gritarle sus quejas por el acto.

Tras finalizar la diligencia, el sujeto implicado salió del inmueble en medio de gritos y golpes de personas que lo esperaban afuera del sitio. "¡Por qué lo aventaste a la manteca!", se escucha en diversos videos difundidos en redes sociales, incluso se aprecia como le lanzan un golpe en la cabeza, a lo que el hombre reacciona.

Trascendió en los últimos minutos que Sergio "N", tras declarar en el Ministerio Público (MP) de San Cristobal, Ecatepec, fue trasladado al Penal de Chiconautla para que se defina su situación jurídica. Incluso, organizaciones sociales como "Peludos Desamparados" se posicionaron para pedir justicia por el canino que fue reconocido por el nombre de "Benito".

La periodista de El Heraldo Media Group, Leticia Ríos, obtuvo la información que señala que Sergio "N" estaba bajo los influjos del alcohol cuando cometió el delito contra el animal. Los testimonios del comerciante señalan que el sujeto ingresó al inmueble, lo amenazó con arma de fueg, le dijo que iba a cerrar su negocio y cometió la tragedia.

El agresor huyó a bordo de un vehículo Pointer blanco, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Lamentablemente el perrito falleció a causa de las fuertes quemaduras. Las autoridades municipales condenaron este hecho, y pidieron apoyo de los habitantes de Tecámac para que proporcionen datos del agresor; a fin de que el hecho no quede impune.

El periodista Alfredo Alvarez ofreció una recompensa a quien proporcione datos para dar con el paradero del hombre y que las autoridades puedan detenerlo, mediante su cuenta de Twitter notificó "ofrezco mil dólares de recompensa a quien me ayude a darle información precisa que lleve al arresto de este sujeto que lanzó el perrito al aceite hirviendo".

Jaqueline Vaca, de la Organización "Peludos Desamparados", quienes presentaron la denuncia por maltrato animal, comentó a medios que el pequeño cachorro de entre 6 y 8 meses agonizó por horas tras ser violentado, es decir, no murió al instánte como llegó a imaginarse.

La activista a favor de los derechos de los animales explicó que "Benito" estaba vivo cuando lograron sacarlo del cazo, pero que debido a que era domingo y que no habia veterinarias cerca, no se le pudo atender, además de que el animal se encontraba en situación de calle.

La organización espera que las autoridades les brinden luz verde para poder incinerar al cachorro

Foto: Especial

"No murió ahí, lo sacan, lógicamente herido y tuvo horas de agonía atrás de la carnicería. Como no había recursos no pudieron moverlo a otra parte, era un perrito callejero", declaró la integrante de la organización