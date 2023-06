"Queremos profundizar los derechos del pueblo de México": Claudia Sheinbaum

Tuxtepec Oaxaca.- Desde Tuxtepec, Oaxaca, Claudia Sheinbaum, en su primera asamblea informativa rumbo al proceso de definición de la Coordinación de la Defensa de Cuarta Transformación de la vida pública de México, señaló que es vital darle continuidad al proyecto de nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que solo de esta manera se puede profundizar en la garantía de los grandes derechos del pueblo.

"Hoy tenemos un presidente que mira por las minorías, por eso cuando hablamos de la continuidad es porque no queremos que llegue al gobierno alguien que traicione al pueblo de México … cuando hablamos de la continuidad es porque queremos profundizar los derechos del pueblo de México".

‘’Estamos viviendo un tiempo extraordinario, estamos hablando de la continuidad de lo que llama el presidente como Humanismo Mexicano’’, añadió.

Llegó por Veracruz y se fue hacia Oaxaca. FOTO: Especial.

Ante cientos de militantes y simpatizantes tuxtepecanos, Sheinbaum Pardo aseveró que en la actualidad se viven tiempos únicos en el país, gracias a que se han implementado nuevas formas de gobierno que buscan favorecer siempre a los que menos tienen

‘’Nunca se nos debe olvidar esa causa central, porque si olvidamos eso empezamos a gobernar para otros, y lo que nosotros queremos es erradicar la pobreza, que disminuyan las desigualdades’’, lo que aseguró se está logrando a nivel nacional gracias a programas federales como la pensión para adultos mayores, la beca para estudiantes de preparatoria, Sembrando Vida, entre otros.

Al respecto, Claudia Sheinbaum ejemplificó lo que los gobiernos de la cuarta transformación pueden hacer al guiarse de los principios y valores de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo con algunas de las acciones hechas durante su gestión en la Ciudad de México como la construcción del trolebús elevado, así como el cablebús, dos transportes públicos con la mejor de las tecnologías para acercar a quienes viven en las zonas más marginadas.

En este sentido aseguró que una de sus principales motivaciones siempre será trabajar por las minorías ya que ‘’desde los 15 años decidí que siempre iba a luchar por la defensa de nuestro pueblo porque amamos la tierra en la que nacimos’’.

Entre sus causas de lucha también destacó la importancia de ver por quienes han sido segregados como es el caso de las mujeres, quienes aseguró que hoy en día pueden decidir el rumbo de su futuro gracias a que desde la 4T se ha trabajado a favor de la igualdad.

Al respecto puntualizó que en que otro de los grandes cambios que se viven en México es que ‘’en nuestro país ahora no va a haber dedazo, no va a haber tapado’’, puesto que la decisión de quien dará continuidad a la transformación estará en las manos del pueblo.

Se reunió con la militancia del partido. FOTO: Especial.

En el evento, Imelda Conde Hernández, luchadora social de Tuxtepec y simpatizante señaló que ‘’estamos ante una oportunidad histórica de dar continuidad a la Cuarta Transformación rompiendo los techos de cristal que han relegado a las mujeres … desde nuestro movimiento llegó el tiempo de acabar con los dichos machistas, desde aquí decimos que es tiempo de las mujeres con el liderazgo de la Dra. Claudia’’.

Así mismo, el ciudadano, Gustavo Bravo, comentó que el pueblo de Tuxtepec tiene sus esperanzas puestas en Claudia Sheinbaum:

‘’Confiamos en Claudia Sheinbaum, es una mujer que a diario lucha con sus ideales para tener un México mejor. Hoy para continuar la transformación de México depositamos nuestra confianza en la Dra. Sheinbaum’’.