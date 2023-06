Felicita Claudia Sheinbaum a Luisa María Alcalde por nuevo cargo como secretaria de Gobernación

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Dra. Claudia Sheinbaum mandó sus felicitaciones a Luisa María Alcalde por el anuncio hecho esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la ahora ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ahora será la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López Hernández, quien dejó su cargo para ser parte de los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

"Felicito a @LuisaAlcalde por su nuevo encargo como secretaria de Gobernación. Luisa María es una mujer honesta, de convicciones, responsable, apegada a los principios de la 4T, con un liderazgo desde muy joven y además ¡es mujer! #EsTiempoDeMujeres", destacó la activista y científica, quien ahora también es aspirante a la "Coordinación de la Defensa de la Transformación" de la 4T.

En repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum ha celebrado la labor de las mujeres en la política mexicana, y en particular, el que actualmente haya más mujeres en cargos de poder, ya que de acuerdo con la ex mandataria capitalina esto envía un mensaje de que las mujeres también pueden realizar actividades en las que antes no eran consideradas y abre oportunidades a otras.

Destacan labor de Luisa María Alcalde

En su "Mañanera", Andrés Manuel López Obrador aseguró que la titularidad de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Gobernación, se debe a que realizó un excelente papel al frente de la STPS, además de que es una mujer joven, por lo que también suma en la paridad de género en el gabinete y al mismo tiempo, abre espacio a las nuevas generaciones.

"He tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretarIa de Gobernación a Luisa María Alcalde (...). Es joven y es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora." comentó AMLO

Asimismo, destacó que con ella se logró conseguir aumentar el salario mínimo como no había sucedido desde hacía varios años. Por su parte, Alcalde respondió al nombramiento a través de sus redes sociales: "Agradezco profundamente la confianza del Presidente @lopezobrador_ al nombrarme Secretaria de Gobernación. Será, sin duda, el honor de mi vida acompañarlo desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la Transformación.