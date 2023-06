Examen Comipems 2023: ¿Cuándo publican los resultados?

COMIPEMS ha comenzado con la aplicación de exámenes para la asignación de estudiantes en el sistema público de educación a nivel bachillerato. Los aspirantes arrancaron el sábado 17 de junio, continúan este día domingo 18 de junio y las últimas oportunidades son el 24 y 25 de junio de 2023.

Aplicación del exámen

Dichas pruebas constan de un total de 128 preguntas, y tienen un total de 3 horas para responderlo. El examen es un formato que aborda habilidades y conocimientos de los planes de estudio y programas oficiales para las escuelas de educación secundaria en México.

Crédito: Cuartoscuro

Al momento de llegar al lugar de la cita, es importante que solamente lleven lápiz del número 2 y medio, goma y sacapuntas, no se permitirá introducir ningún otro tipo de objetos, mucho menos si se trata de mochilas, fólderes, calculadoras, celulares, dispositivos electrónicos, etcétera.

De hecho la propia convocatoria oficial indica que en el caso de incurrir en el uso del celular o cualquier otro dispositivo electrónico en las aulas, es uno de los principales motivos de cancelación del examen. En este caso, no se te asignará ninguna opción de estudio.

Crédito: Cuartoscuro

Publicación de resultados Comipems 2023

La última etapa del examen es la publicación de los resultados, mismos que serán publicados en la Gaceta Electrónica de Resultados, donde estarán los datos de todos los estudiantes que participaron en el proceso con su respectiva asignación, sus puntajes, etcétera.

Otra opción es que lo veas directamente en tu correo electrónico; el resultado se mandará a través del email que utilizaron en su registro, así como en el generado por el propio sistema durante el pre-registro. Tienes hasta el 18 de julio para cambiar tu correo de ser necesario.

Crédito: Cuartoscuro

En la gaceta podrás consultar la lista de aspirantes por número de folio y el puntaje obtenido en el examen, así como la clave de la opción en la que fue asignado el ahora alumno. No en todos los casos habrá una asignación, y en este caso encontrarás la razón en la misma gaceta.

La gaceta estará disponible a partir del 18 de agosto de 2023 en la página oficial del comipems. Para consultar tu resultado únicamente vas a necesitar tu número de folio y tu CURP. Tienes hasta el 28 de julio para corregir tus datos en caso de que lo requieras, para que puedas consultar los resultados.

Crédito: Cuartoscuro

Opciones si no fuiste seleccionado

Puede ser porque no se presentó el examen, o porque no se asignó un lugar debido a que no se concluyó la educación secundaria o se incumplió con los requisitos de selección; también es posible que no se haya obtenido el puntaje necesario o bien, fue superado por otros aspirantes que ganaron las asignaciones y porque el promedio general de secundaria fue menor a 7.0. Por último, están los estudiantes que incurrieron en alguna irregularidad y fueron dados de baja en el concurso.

En la misma gaceta estarán señaladas las opciones educativas con lugares disponibles en los que se pueden preinscribir los aspirantes que no hayan sido asignados. En este caso, tendrás que seguir el procedimiento de solicitud que publiquen en la Gaceta estas mismas opciones.