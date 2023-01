Examen Comipems 2023: Fecha, registro y costo para educación media

A partir de este domingo 22 de enero queda abierta la convocatoria para los estudiantes interesados en concursar por un lugar en alguna institución pública de educación media superior, por lo que la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) informó que el pre-registro estará abierto en línea hasta el próximo 24 de febrero mediante la página de internet

Requisitos para el pre-registro Comipems

Los interesados deberán realizar su pre-registro vía internet en el portal www.comipems.org.mx, para lo cual deberán crear un correo electrónico personal en el sistema de pre-registro, al cual la Comipems les enviará información relacionada con su participación en el concurso de asignación.

El examen aplica para alumnos residentes de la CDMX y foráneos. Foto: Cuartoscuro

Estar inscrito en el tercer grado de educación secundaria pública o particular y tener acreditadas todas las asignaturas del primero y segundo grados.

Para el caso de los aspirantes egresados haber enviado el certificado de educación secundaria a la Comipems a través del sistema de pre-registro.

En caso de estar inscrito en el INEA, asegurarse de que podrán obtener su certificado de educación secundaria a más tardar el 26 de julio de 2023.

Realizar su pre-registro proporcionando la información requerida en todas sus secciones

Efectuar el depósito bancario de 400 pesos a nombre del Ceneval, con la referencia única y personalizada a nombre del aspirante. Se recomienda conservar el Comprobante del depósito bancario.

Registro de aspirantes Comipems 2023

La segunda etapa del proceso Comipems para este año inicia el 25 de febrero, fecha desde la que podrán registrarse los interesados y hasta el 13 de marzo en www.comipems.org.mx, para lo cual deberán verificar su información y tomarse la fotografía que se imprimirá en su comprobante-credencial. Es necesario que antes de tomarse la fotografía verifiquen que la información que muestre el sistema corresponda al aspirante que realiza el trámite y sea correcta.

Si lo desean pueden acudir personalmente al centro de registro que les corresponde, en la fecha y horario que se indique en su comprobante de pre-registro durante el periodo del 7 al 13 de marzo de acuerdo con el siguiente calendario:

Leyenda

CURP

Clave de la escuela donde estudias o estudiaste (CCT)

Si cursas la secundaria, la CCT está en el reporte de evaluación o en una constancia

Si ya terminaste la secundaria, la CCT está en el certificado de secundaria o en el certificado digital de secundaria

Fecha de examen Comipems 2023

Debido a la contingencia sanitaria el examen se realizará en cuatro fechas los días 17, 18, 24 y 25 de junio de 2023, mientras que la publicación de resultados será el 18 de agosto en el sitio web de la Comipems. El lugar y la hora vienen señalados en el comprobante credencial, además la información será enviada por correo electrónico a la cuenta que registraste.

Para resolver el examen el aspirante dispondrá de un máximo de tres horas efectivas (contadas a partir de la instrucción de inicio que da el aplicador). Deberán llevar únicamente lápiz del número 2 ½, goma y sacapuntas, no se permitirá introducir ningún otro tipo de objetos como: mochilas, fólderes, calculadoras, celulares, dispositivos electrónicos, etc. El uso de celular o dispositivos electrónicos durante el examen es motivo de cancelación.

Los resultados se darán a conocer el 18 de agosto. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo saldrán los resultados?

La publicación de resultados será el viernes 18 de agosto en www.comipems.org.mx a través de la Gaceta Electrónica de Resultados será el único documento oficial mediante el cual se publiquen los resultados del concurso de asignación.

En ese documento se informará de los lugares y las fechas para realizar la inscripción en las instituciones educativas. Asimismo, se informará de los documentos que les serán solicitados y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes asignados.

Todo aspirante asignado que no cuente con su certificado de educación básica o de educación secundaria expedido a más tardar el 26 de julio de 2023 o que no cumpla con los requisitos particulares que fija cada institución, según se informa en el instructivo del concurso no podrá inscribirse en la opción educativa asignada.

