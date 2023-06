Cronología del caso Katya: desde que llegó al Hotel Jacarandas con vida hasta que fue hallado su cuerpo con marcas de una golpiza

La violencia contra las mujeres no da tregua en el país, sus vidas son arrebatadas con un facilidad sorprendete, incluso por aquellos que aseguran amarlas. Una de las víctimas de feminicidio es Katya Maricela Ramírez Salazar, una joven de 27 años que fue encontrada muerta en una habitación del hotel Jacarandas, ubicado en el cruce del Circuito Interior y el Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Cuando se dio a conocer el caso no se sabía la identidad de la víctima, se manejó que una mujer había sido asesinada a golpes dentro del lugar. Conforme pasaron los días la información comenzó a fluir, se le dio un nombre a la joven, se comenzó a investigar el feminicidio y se perfiló al presunto feminicida. Con estos datos la carpeta de investigación se integró y el hombre que probablemente le quitó la vida a su novia ya fue detenido.

Varias colectivas exigen justicia por el feminicidio. Foto: Facebook, Bloque Negro Feminista Estado de México.

Desaparición

Fue el 10 de junio la última vez que la familia de Katya Ramírez tuvo contacto con ella, sabía que asistió a una fiesta en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, y que su novio, Miguel “N” llegó al sitio después. De acuerdo con la narrativa de los hechos, alrededor de las 06:00 horas del domingo 11 de junio, la amiga de la joven y anfitriona del evento acompañó a la pareja a la parada del camión para que tomaran sus respectivos medios de transporte para llegar a sus casas, lo que no ocurrió.

Katya vivía con su madre y mantenía una estrecha comunicación con ella, le informaba dónde y con quién estaba, por eso la mujer se preocupó cuando ya no tuvo contacto con su hija; le llamó decenas de veces, le mandó mensajes, los cuales eran vistos, pero no respondidos, lo que encendió las alarmas. Así la mujer acudió con las autoridades correspondientes y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) activó una ficha de búsqueda que comenzó a compartirse en redes sociales. No se ha dado a conocer la razón, pero en la alerta de búsqueda se indica que el último lugar en el que se vio a la joven fue en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

Fue reportada como desaparecida. Foto: Cobupem.

Llegada al hotel

El domingo 11 de junio Katya Maricela y Miguel “N” llegaron al hotel Jacarandas, les dieron la habitación 404, lo que pasó dentro se puede imaginar por la manera en que la joven fue asesinada. Él salió (se desconoce a qué hora porque no sirven las cámaras de seguridad del sitio) y dejó el cuerpo de la que fuera su novia.

El lunes 13 de junio la recamarera llamó a la puerta de la habitación, pues ya había pasado la hora de entrega, pero no obtuvo respuesta, por lo que abrió con la llave que ellos tienen. No esperaba encontrar lo que vio, una mujer muerta con visibles huellas de violencia en su cuerpo.

Leyenda

Aviso a los servicios de emergencia

La asustada mujer dio aviso al personal de seguridad del hotel Jacarandas sobre lo que descubrió en la habitación 404, ellos a su vez reportaron lo sucedido al número de emergencias, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) llegaron al lugar y acordonaron la zona tras confirmar la muerte de la mujer.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJCMX) también acudieron al sitio para realizar la recabación de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó la necropsia de ley, la cual arrojó que murió asfixiada y que fue brutalmente golpeada.

En tanto, reporteros de nota roja comenzaron a cubrir el caso, el cual generó interés entre la sociedad capitalina, que ha manifestado su rechazo a la violencia de género.

Reconocimiento de la víctima

De acuerdo con colectivas feministas, la familia de Katya -que la había buscado en hospitales, ministerios públicos y morgues- recibió la noche del lunes la notificación de que en el Semefo de la Ciudad de México había llegado el cuerpo de una mujer que murió golpeada en un hotel capitalino, por lo que se trasladaron al sitio.

La reconocieron de inmediato, así dejó de ser una cifra más para tener una identidad, un nombre y la historia de una vida que fue cortada brutalmente. Se dio a conocer que aquella mujer hallada muerta dentro de un hotel se llamaba Katia Maricela Ramírez Salazar, tenía 27 años, era egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estaba trabajando para poder pagar su título de licenciatura en Derecho.

Detención del presunto feminicida de Katya Maricela

Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Miguel “N” por el delito de feminicidio. La detención se realizó en colaboración con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pues el presunto feminicida se encontraba en el municipio de Villa del Carbón.

Una vez que fue plenamente identificado y que se descartaran homonimias, se le cumplimentó el mandato judicial y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se realizó la primera audiencia y un juez decidió vincularlo a proceso por el delito antes mencionado.

Familiares protestan en las inmediaciones del hotel Jacarandas

Este mismo viernes 16 de junio, familiares de Katya Maricela bloquearon la circulación del Circuito Interior y Flores Magon, afuera del Hotel Jacarandas, para exigir justicia. El grupo de aproximadamente 50 personas exigió también a las autoridades que se entreguen los videos de vigilancia del lugar en donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

Así fue la detención de Miguel “N”

SIGUE LEYENDO:

Detienen al novio de Katya por presunto feminicidio en Hotel Jacarandas, en la alcaldía Cuauhtémoc

Iker era un niño malabarista, murió atropellado cuando pedía limosna: nadie ha reclamado su cuerpo