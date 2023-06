"Nos ahorramos como 10 mmdp:” AMLO celebra que la SCJN rechazó un amparo al tío de Cárdenas Palomino

Este 15 de junio, entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves que un día antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo solicitado por el empresario Gustavo Cárdenas Fuentes, vinculado al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para no pagar 374 millones de pesos en impuestos.

En la mañanera en Palacio Nacional, dijo que si la Corte hubiera avalado el amparo del tío de Luis Cárdenas Palomino bajo el proyecto del ministro Luis María Aguilar hubiera dado entrada a más amparos, que implicarían pérdidas para el erario público de más de 10 mil millones de pesos.

Previo a la resolución de la Corte, en la mañanera de ayer el mandatario mexicano exhortó a los ministros a no avalar el amparo.

“Una muy buena pues que la Corte ayer (risas) resolvió, fíjense que a la mañanera nos ahorramos como 10 mil millones de pesos, nos rayamos, el pueblo se benefició porque se iban a devolver si la resolución era a favor del señor Cárdenas, no sólo los 300 creo a él sino otros más, iba a llegar a 10 mil, pero finalmente no se aprobó la resolución, también decirle a la gente porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a sentar un precedente y a partir de ahí iban a acudir otros, que también han sido sancionados por evasión fiscal iban a solicitar que se les devolviera el dinero o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección”, dijo.

El presidente celebró que no se aceptara amparo al caso de García Luna. Foto: Especial

Aplaude rechazo de la Corte de Florida a recurso de abogados de García Luna

El presidente calificó como una "buena noticia" la resolución de la Corte de Miami de desechar el recurso promovido por los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a la denuncia de corrupción promovida por el gobierno de México y en la que se disputan como 600 millones de dólares.

El jefe del ejecutivo federal señaló que seguirá el juicio por la devolución de 700 millones de dólares del patrimonio en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

"Otra buena noticia es que ayer la Corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a nuestra denuncia de corrupción. Entonces ayer ya se desechó y sigue el juicio", señaló.

López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez acudirá a la conferencia de prensa a presentar los detalles y avances de este juicio.

"Él tiene más elementos sobre esta denuncia. Son 700 millones de dólares, estamos hablando de departamentos, se alegaba de que no debía la Fiscalía de Florida intervenir, que era un asunto, parece, vamos a ver si no hay otra instancia", explicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar