"Nuestro gobierno no permite chantajes": AMLO no doblará las manos ante el cierre del Aeropuerto de Culiacán

Luego de que el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa cerrara sus puertas debido a un bloqueo realizado por agricultores locales que exigen al Gobierno que les brinde precios justos para la compra y venta de maíz y trigo, este jueves 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto”, ni tampoco se usará la fuerza pública para liberar las instalaciones.

"Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, a quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción".

Asimismo, dijo a los productores del país que se les seguirá ayudando, "estamos cumpliendo con todos los compromisos, como no se hacía antes".

Sin embargo agregó que las protestas están alentadas por sus adversarios, de un partido político (como el PAN y el PRI) y un grupo de productores de élite, que se beneficiaban de los subsidios que se destinaban al campo.

El presidente aseguró que se ayuda sobre todo a los pequeños productores. Foto: Especial

"Ahora la política es atender a los pequeños productores, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, ellos tienen sus precios justos y en el caso del maíz, del trigo, y se les está comprando a precio de garantía".

Aseguró que a todos se les está entregando fertilizantes gratuitos; sin embargo, los inconformes son los que se quedaban con todos los subsidios de las asociaciones.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que en su gobierno ayudan a más de 2 millones de pequeños productores y ampliaron hasta 20 hectáreas con subsidio, lo que implica un gasto de 8 mil millones de pesos.

"Lo hacemos por justicia, pero estos no tienen llenadera y se quedaron malacostumbrados, piensan como antes, que si tomaban una carretera no aguantaban porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción, entonces como el presidente era corrupto y los secretarios de agricultura corruptos y todos corruptos, pues todo era puro chantaje, nada más que no se les debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y yo estoy aquí para administrar con honestidad", afirmó.

López Obrador comentó que los precios de garantía se aumentaron el año pasado y se mantienen en el presente, aunque también bajaron los costos de los alimentos en el mercado internacional.

"Así va a quedar y al que le venden el maíz, el trigo, además ellos cultivan miles hectáreas, a un pequeño productor le cuesta más la compra de todos los insumos, pero los grandotes tienen muchas más ventajas, sus costos de producción se reducen".

Finalmente dijo que como ya se inició la temporada electoral "se está moviendo, como los que promueven los amparos contra el tren maya o todo lo que hacen nuestros adversarios en la desesperación, las declaraciones de Fox, que él creó el programa de adultos mayores".

"Coparmex parecía la CNOP del PAN"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se comporta de manera similar a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en los tiempos del PRI.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que en este gobierno se cambió el sentido y ahora los apoyos se entregan directamente a los productores y no a las organizaciones.

"Es preferible darle el subsidio al campesino, el productor de abajo, que arriba y eso es lo que no les gusta. Como manejaban antes todo lo de agricultura, había organizaciones que se llevaban 10 o 20 mil millones de pesos al año y de los de arriba, y esos ahí andan afiliados al bloque conservador. Como este señor de la Coparmex que parecía como la CNOP del PRI, nada más que la Coparmex del PAN", indicó.

Expuso que hay grandes empresas que acaparan la producción de maíz, harina, hueso, carne y pescado en México por lo que se buscará democratizar la producción

Dijo que dos empresas tienen el control del 90 por ciento de la comercialización de la harina de maíz, "imagínense eso, en un país donde el maíz es el alimento básico, sin maíz no hay país. La carne, tres grandes, el pescado, como cinco, el huevo como 10 y entonces tenemos que ir buscando la forma de democratizar toda la actividad productiva", señaló.

Con información de Paris Alejandro Salazar e Iván E. Saldaña